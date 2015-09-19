حظك اليوم لبرج الأسد الأحد 20- 9- 2015

حظك اليوم لبرج الأسد :

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توقعات علماء الفلك لمواليد برج الأسد اليوم

>عاطفيا : إذا كنت أعزب فقد تبدأ فى البحث عن الارتباط مولود برج الأسد لكى تشعر بالاستقرار، اما المتزوج من ابناء الأسد فلدية فرصة مميزة لتدعيم العلاقة وكسب المزيد من الاستقرار.: تشترك اليوم فى دورة تدريبية او تحضر ندوة تساعدك على اكتساب المزيد من المهارات التى تطور من ادائك للمهام المهنية وتدفعك الى التقدم والاستقرار.: إهمالك للحالة الصحية قد يودى بك إلى التعرض للإصابة بالأمراض، إلى جانب حالة التوتر التى تنتابك هذه الفترة، حاول التخلص من القلق والاسترخاء حتى تستقر حالتك الصحية.>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الأسد اليوم أنك ستسمع اليوم بعض الأخبار الصادمة عن صديق ما يقيم فى بلد آخر، لحسن الحظ لن تؤثر هذه الأخبار بشكل مباشر عليك ولكن قد تجعلك قلقا على هذا الشخص يواجه هذا الصديق مشكلة مالية أو اجتماعية أو مهنية كبيرة، حاول أن تتناقش معه فى هذه المشاكل وساعده على الخروج منها.