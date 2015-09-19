حظك اليوم لبرج الجدى الأحد 20- 9- 2015

حظك اليوم لبرج الجدى :

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توقعات علماء الفلك لمواليد برج الجدى

>عاطفيا: حاول مولود برج الجدى أن تحافظ على مدى قوة العلاقة بينك وبين الشريك حتى تشعر بالاستقرار وتحافظ على السعادة والحب بينك وبين الشريك.: تتميز اليوم بقدرة كبيرة على إنجاز المهام وتستطيع تحقيق النتائج المتميزة التى كنت تتمناها، حاول أن تستمر على هذا الطريق حتى تتمكن من بلوغ هدفك.: قد تشعر اليوم بالرغبة القوية فى ممارسة التمرينات الرياضية، حاول أن توفر بعض الوقت للذهاب مع الأصدقاء إلى النادى وممارسة بعض الأنشطة.>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الجدى اليوم أن يدخل أشخاص جدد حياتك الخاصة اليوم، والأشخاص الذين تقابلهم يجدونك جذابا للغاية، وقد يتقرب منك الكثيرون اليوم للتحدث إليك.

اهتم بأى شخص يظهر لك اللطف والاهتمام، فقد تجد أصدقاء لمدى الحياة، وقد تتعرف على شريك أحلامك.

ننصحك مولود برج الجدى بقضاء الفترة المسائية فى المنزل فى مكان هادئ.

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