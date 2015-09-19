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حظك اليوم لبرج الجدى الأحد 20- 9- 2015

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حظك اليوم لبرج الجدى الأحد 20- 9- 2015 حظك اليوم لبرج الجدى الأحد 20- 9- 2015

لبرج الجدى :


>عاطفيا: حاول مولود برج الجدى أن تحافظ على مدى قوة العلاقة بينك وبين الشريك حتى تشعر بالاستقرار وتحافظ على السعادة والحب بينك وبين الشريك.

مهنيا

: تتميز اليوم بقدرة كبيرة على إنجاز المهام وتستطيع تحقيق النتائج المتميزة التى كنت تتمناها، حاول أن تستمر على هذا الطريق حتى تتمكن من بلوغ هدفك.

صحيا

: قد تشعر اليوم بالرغبة القوية فى ممارسة التمرينات الرياضية، حاول أن توفر بعض الوقت للذهاب مع الأصدقاء إلى النادى وممارسة بعض الأنشطة.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الجدى


>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الجدى اليوم أن يدخل أشخاص جدد حياتك الخاصة اليوم، والأشخاص الذين تقابلهم يجدونك جذابا للغاية، وقد يتقرب منك الكثيرون اليوم للتحدث إليك.

اهتم بأى شخص يظهر لك اللطف والاهتمام، فقد تجد أصدقاء لمدى الحياة، وقد تتعرف على شريك أحلامك.

ننصحك مولود برج الجدى بقضاء الفترة المسائية فى المنزل فى مكان هادئ.
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مصر 365

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