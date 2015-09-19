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حظك اليوم لبرج الميزان الأحد 20- 9- 2015

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حظك اليوم لبرج الميزان الأحد 20- 9- 2015 حظك اليوم لبرج الميزان الأحد 20- 9- 2015

لبرج الميزان:


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عاطفيا:

يزداد ارتباطك مولود برج الميزان بالعمل عن ارتباطك العاطفى، وهذا الأمر يؤثر سلبيا على الشريك، حاول أن تحافظ على علاقتك بالشريك ولا تقلل من اهتمامك به حتى لا يشعر بالملل.

مهنيا

: قوة تركيزك فى اداء المهام الموكلة اليك فى مجال العمل قد تدفعك إلى التحسن فى إنجاز الأعمال والوصول إلى الهدف المرغوب، هذا الأمر يجلب لك الشكر والتقدير من الزملاء.

صحيا

: إذا لاحظت أنك تعانى من التعب والإرهاق فى المساء فهذا نتيجة قلة النوم والتركيز الشديد أثناء العمل، حاول أن تلجأ إلى الراحة حتى تستطيع مواصلة الكفاح.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الميزان


>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الميزان أنك فى أحسن حالاتك فى العمل، ويبدو أنك جاهز بالإجابة المناسبة على كل سؤال، والحل السليم لكل مشكلة.

يتهافت اليوم عدد كبير من الأصدقاء للاستفادة من نصائحك، احذر من أن تصبح منعزلا أو بعيدا عن محيطك.

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مصر 365

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