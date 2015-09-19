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حظك اليوم لبرج الثور الأحد 20- 9- 2015

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حظك اليوم لبرج الثور الأحد 20- 9- 2015 حظك اليوم لبرج الثور الأحد 20- 9- 2015

لبرج الثور :


>عاطفيا : تشعر اليوم مولود برج الثور باستقرار حالتك العاطفية إلى حد كبير وهى فرصة للتفاهم بصورة أكبر مع الحبيب، حاول أن تصل إلى المزيد من الاستقرار فى هذه الفترة.

مهنيا

: تزداد اليوم كمسئول اقترابا من الموظفين الذين يعملون تحت إدارتك وتشعر بأحوالهم وتسعى الى مساعدتهم وتفهم مطالبهم، مما يدفعهم الى حب العمل والحرص على التقدم بالمؤسسة إلى الأمام.

صحيا

: الأحوال الصحية مستقرة إلا أننا ننصحك بالحذر أثناء السير فى الشوارع وأثناء ركوب المواصلات حفاظا على سلامتك.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الثور اليوم


>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الثور أنه قد تحدث بعض الأمور الغريبة التى تراها من وجهة نظرك نذير شؤم، ولذلك قد تشعر بالخوف الشديد والذعر.

تتوقف اليوم عن العمل لمجرد شعورك بالقلق وخوفك من الخروج من المنزل. كل ما تشعر به اليوم مجرد هواجس وتخيلات لا أساس لها من الصحة.

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مصر 365

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