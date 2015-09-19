أخبار عاجلة

إصابة 9 أشخاص في حادثي تصادم بـ"صحراوي الإسكندرية" -
ممثل وفد الإمارات يُشيد بجهود شيخ الأزهر في إنجاح مشروع "تحدي القراءة" -
ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة الأهلى وبتروجيت -
ضبط كميات من سمكة البقرة السامة بأسواق شرق الإسكندرية -
لعلهم يفقهون - حلقة الخميس 6-4-2017 مع الشيخ خالد الجندي ورمضان عبد المعز حلقة الأئمة الأربعة -
فيديو| بكري: «مش معقول أن الجيش السوري يضرب شعبه بالكيماوي» -
​رئيس هيئة الاستثمار يلتقي مسؤولي شركة «مصدر» للطاقة الإماراتية -
حجازي يتابع الامتحان «التجريبي» للثانوية العامة ببني سويف -
عمرو دياب يرد على خبر زواجه من دينا الشربينى.. فيديو -
المتحدث باسم الكرملين: عرض السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة صور ضحايا الهجوم الكيماوي في سوريا "مرفوض" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم لبرج السرطان الأربعاء 23- 9- 2015

Google+ Print
حظك اليوم لبرج السرطان الأربعاء 23- 9- 2015 حظك اليوم لبرج السرطان الأربعاء 23- 9- 2015

لبرج السرطان:


>عاطفيا: قد يؤدى عدم اهتمامك بالأحوال العاطفية الى تأثر الحبيب سلبيا وتراجع مستوى الاستقرار بينكما، فحاول مولود أن تشعره بالاهتمام وشاركه فى كل تفاصيل الحياة.

مهنيا

: بقدر ما تقوم به من عمل وما تبذله من مجهود سوف تجنى الأرباح، وتجد النتائج الايجابية التى تقودك الى النجاح وتحقيق أحلامك فى المستقبل القريب.

صحيا

: على الرغم من استقرار الحالة الصحية إلا أنك قد تعانى فى فترة المساء من آلام الرأس وتشعر بالصداع الشديد، فاحرص على الراحة حتى تتخلص من تلك الحالة.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج السرطان اليوم


>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج السرطان اليوم أن تكتشف شيئا مشينا عن شخص ما أو عن أحد المشاهير الذى أعجبت به خلال الفترة الماضية، هذه الأخبار ستسبب لك حالة من الإحباط والذهول فى آن واحد.. ربما تعانى هذا اليوم من الشعور بخيبة الأمل والفشل، توقف عن التفكير فى هذه الأخبار على الأقل هذا اليوم.
>

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج العذراء الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج العذراء الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الأسد الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الأسد الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج السرطان الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج السرطان الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى