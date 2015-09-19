حظك اليوم لبرج السرطان الأربعاء 23- 9- 2015

حظك اليوم لبرج السرطان:
>عاطفيا: قد يؤدى عدم اهتمامك بالأحوال العاطفية الى تأثر الحبيب سلبيا وتراجع مستوى الاستقرار بينكما، فحاول مولود برج السرطان أن تشعره بالاهتمام وشاركه فى كل تفاصيل الحياة.
مهنيا: بقدر ما تقوم به من عمل وما تبذله من مجهود سوف تجنى الأرباح، وتجد النتائج الايجابية التى تقودك الى النجاح وتحقيق أحلامك فى المستقبل القريب.
صحيا: على الرغم من استقرار الحالة الصحية إلا أنك قد تعانى فى فترة المساء من آلام الرأس وتشعر بالصداع الشديد، فاحرص على الراحة حتى تتخلص من تلك الحالة.
توقعات علماء الفلك لمواليد برج السرطان اليوم
>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج السرطان اليوم أن تكتشف شيئا مشينا عن شخص ما أو عن أحد المشاهير الذى أعجبت به خلال الفترة الماضية، هذه الأخبار ستسبب لك حالة من الإحباط والذهول فى آن واحد.. ربما تعانى هذا اليوم من الشعور بخيبة الأمل والفشل، توقف عن التفكير فى هذه الأخبار على الأقل هذا اليوم.
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