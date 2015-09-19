الإسماعيلي لـ في الجول: من الآن.. لن نواجه الأهلي في الجونة مجددا

كيف يستعد الأهلي لملاقاة الزمالك في نهائي كأس مصر؟ لماذا تلك المباراة هي الأصعب لكلا الفريقين من أي لقاء آخر جمع بينهما مؤخرا؟ وهل يفاجئ المارد الأحمر منافسه الفارس الأبيض بتشكيل جديد كما هو معتاد مؤخرا؟ كل هذا يجيب عنه المدير الفني للقلعة الحمراء فتحي مبروك.

ويواجه الأهلي نظيره الزمالك يوم الاثنين المقبل في نهائي كأس مصر بعدما التقيا مرتين في مسابقة الدوري حيث تعادلا في لقاء الدور الأول 1-1، وتفوق المارد الأحمر إيابا 2-0.

وأجرى FilGoal.com حوارا مطولا مع المدير الفني للنادي الأهلي للتحدث عن استعداداته لمباراة القمة المقبلة أمام الزمالك في نهائي الكأس، وكل ما يلي على لسانه.

اللقاء الأصعب

"مباراة صعبة للغاية لأن تلك المرة يجب أن يكون هناك فائزا في النهاية وفي ظل رغبة كل فريق في الفوز ببطولة والحصول على دوافع قبل المباريات الهامة المقبلة هنا تكمن صعوبة المواجهة".

"كل فريق لديه الطموح والدوافع والإمكانيات الكافية التي تساعده على تحقيق الانتصار، والمباراة جاءت في توقيت هام جدا لكلا الفريقين خاصة إن كل منا لديه أهداف كبيرة يسعى لتحقيقها خلال تلك الفترة".

"المنافسة تلك المرة ليست على الفوز بالبطولات المحلية فقط بل من الوارد أن يمتد أيضا إلى المسابقة القارية، ولذلك فإن فوز أي من الفريقين يعني تحقيق جزءا من أهدافه سواء على مستوى الظفر ببطولة جديدة أو على مستوى المنافسة التقليدية بينهم".

دراسة تفكير فيريرا أولا

"بالطبع سوف أعمل على النواحي الفنية مع اللاعبين، لكن أنا أضع في الحسبان أن من يدرب الزمالك هو مدير فني عالمي اسمه جوزفالدو فيريرا".

"قبل تجهيز فريقي للمباراة، يجب علي أن أتوقع أولا تفكير فيريرا وطريقة تخطيطه للمباراة".

"لذلك أنا أهتم بتكوين دائرة معلومات جيدة عن الأجواء التي سوف يستعد فيها الزمالك للقاء حتى أستطيع تجهيز فريقي بشكل جيد".

مفاجأة الزمالك

"بالطبع كان هناك مفاجأت في تشكيل الأهلي في لقاء الدورة الرباعية والمباراة الأخيرة، وتلك المرة سوف نبحث عن حلول خططية من أجل مفاجأتهم مجددا".

"من الوارد أن نقوم بتغيير طريقة اللعب ومراكز اللاعبين ونلعب بطريقة جديدة حتى نمتلك عامل الحسم أمام الزمالك في المباراة ونستطيع إرباكهم".

"خلال الأيام الثلاثة المقبلة سوف أركز مع اللاعبين على النواحي النفسية بشكل كبير إضافة بالطبع إلى الجوانب الفنية".

"لكن النواحي النفسية والذهنية هامة جدا قبل تلك النوعية من المباريات لأنها تتطلب تركيز من نوع خاص يساعدنا في اللقاء".

هل تشارك الصفقات الجديدة

"أي لاعب سوف يمثل أهمية بالنسبة للفريق خلال المباراة بالطبع سوف أعتمد عليه".

"لا أستطيع الآن تحديد أي من الوافدين الجدد سوف يستطيع المشاركة أمام الزمالك".

"نحن سوف نبدأ الاستعداد يوم الجمعة وأي لاعب سوف يجتهد في المران وسيمثل فائدة لنا في اللقاء من المؤكد إنه سيكون له دور خلالها".