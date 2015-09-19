تشكيل #في_القمة - أبو العلا يختار مهاجمة الأهلي.. والثبات على طريقة فيريرا

اختار محمد أبو العلا نجم وسط الزمالك الأسبق تشكيل الفريق الأبيض الأفضل من وجهة نظره لمواجهة الأهلي في نصف نهائي كأس مصر.

ويرى أبو العلا من خلال FilGoal.com أن الدفع بمحمود جنش أو أحمد الشناوي لن يفرق كثيرا لأن الثنائي لديه ممزياته.

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وفضّل أبو العلا الاحتفاظ بحازم إمام وأيمن حفني ومصطفى فتحي لكي يكونوا أوراقا رابحة على مقاعد البدلاء للدفع بهم في الشوط الثاني.

لكن سيلعب الزمالك من وجهة نظره بنفس طريقة جوزفالدو فيريرا 4-3-3.