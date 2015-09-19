حبس تاجر هيروين عثر بحوزته على سلاح نارى بإمبابة

أمرت نيابة إمبابة حبس تاجر مواد مخدرة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعدما عثر بحوزته على كميات من الهيروين وسلاح نارى بالمنطقة.

ترجع الواقعة إلى ورود معلومات بقيام أحد العاطلين يدعى "أنور.ح" 32 سنة وشهرته أنور الحرامى بالاتجار فى الهروين فى المنطقة، وتم ضبط المتهم وعثر بحوزته بندقية آلية عيار 7.62×39 مم و15 طلقة،و 4 حصوات مسحوق الهيروين المخدر وزنت نحو 80 جم و3 هواتف محمولة.

بمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح النارى بقصد الدفاع والهواتف المحمولة للاتصال بعملائه، تحرر محضر بالواقعة وأمر اللواء مجدى عبد العال مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بإحالته للنيابة للتحقيق.