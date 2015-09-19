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الحماية المدنية بالشرقية: انفجار المدينة الصناعية سبب تلفيات بكشك كهرباء

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الحماية المدنية بالشرقية: انفجار المدينة الصناعية سبب تلفيات بكشك كهرباء الحماية المدنية بالشرقية: انفجار المدينة الصناعية سبب تلفيات بكشك كهرباء
أفاد مصدر أمنى بمديرية أمن الشرقية، أن الانفجار الذى وقع منذ قليل، بالمدينة الصناعية بدائرة قسم ثانى الزقازيق، ناتج عن عبوة بدائية الصنع وتسبب فى حدوث تلفيات بكشك كهرباء، وجار انتداب الأدلة الجنائية والمعمل الجنائى لبيان سبب الانفجار.

كان اللواء خالد يحيى مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا من العميد محمد عبد الوهاب مأمور قسم ثانى الزقازيق، يفيد بلاغا بسماع صوت انفجار بالقرب المدينة الصناعية بمدينة الزقازيق، وتبين أنه تسبب فى حدوث تلفيات بقاعدة كشك كهرباء ولم يتسبب فى قطع التيار الكهربائى وانتقل خبراء المفرقعات لفحص البلاغ.


>- سماع دوى انفجار بميدان الزراعة بمدينة الزقازيق فى الشرقية
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>- انفجار قرب المدينة الصناعية بالشرقية وخبراء المفرقعات يمشطون الموقع
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>- انفجار ثان فى كشك أمنى بجوار كوبرى الزراعة بالشرقية
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