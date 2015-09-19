"الحماية المدنية" بالشرقية: انفجار محدث صوت جوار أحد الأكمنة دون إصابات

قال العميد أحمد الشوادفى مدير الحماية المدنية بالشرقية، إن الانفجار الذى وقع بالقرب من أحد الأكمنة ناتج عن محدث صوت، ولم يسفر عن وقوع أى خسائر بشرية أو حدوث أى تلفيات.

وتلقى اللواء خالد يحيى مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد محمد عبد الوهاب مأمور قسم ثان الزقازيق، يفيد بتلقيه بلاغا بسماع صوت انفجار بالقرب من كمين مدخل أبو حماد، حيث انتقل خبراء المفرقعات لفحص البلاغ.

موضوعات متعلقة

>سماع دوى انفجار بميدان الزراعة بمدينة الزقازيق فى الشرقية

انفجار قرب المدينة الصناعية بالشرقية وخبراء المفرقعات يمشطون الموقع

انفجار ثان فى كشك أمنى بجوار كوبرى الزراعة بالشرقية