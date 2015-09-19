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مباحث الشرقية تكشف غموض مقتل سائق توكتوك وتضبط 3 متهمين

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مباحث الشرقية تكشف غموض مقتل سائق توكتوك وتضبط 3 متهمين مباحث الشرقية تكشف غموض مقتل سائق توكتوك وتضبط 3 متهمين
تمكن ضباط مباحث منيا القمح بالشرقية، منذ قليل من كشف غموض العثور على جثة سائق توك توك، بجوار مصرف، حيث تبين قيام 3 شباب بقتله والتخلص من جثته لتشهيره بنجلة عم أحدهم وتم ضبط المتهمين الثلاثة وأخطرت النيابة العامة برئاسة المستشار إسلام حشيش وبإشراف المستشار أحمد الفقى المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.

تلقى اللواء خالد يحيى مدير أمن الشرقية، إخطار من اللواء عبد اللطيف الحناوى مدير البحث الجنائى يفيد العثور على جثة "ياسر م ا" 26 سنة سائق توكتوك ومقيم كوم حلين دائرة المركز ملقاة بجوار مصرف بناحية قرية ميت يزيد دائرة المركز، وتحرر المحضر رقم 7367 إدارى المركز لسنة 2015.

تم تشكيل فريق بحث جنائى قاده اللواء عبد اللطيف الحناوى، وتبين من خلال التحقيقات أن وراء ارتكاب الحادث كل من " محمود ع ع " 19 سنة عامل بقاعة أفراح ومقيم كفر الغنيمى و" محمد أ ع" 19 سنة طالب بالثانوى الأزهرى ويعمل سائق توك توك ومقيم كوم حلين، و" محمد وم س" 18 سنة طالب بمدرسة الصنايع .

وتبين قيام المتهم الأول بالاتفاق مع المتهم الثانى، باستدراج المجنى عليه داخل التوك توك الخاص به، ناحية مصرف بناحية ميت يزيد وقام المتهم الاول بإصابته بطلق نارى أودى بحياته وقام المتهم الثالث بالتخلص من الجثة.

وكشفت التحقيقات التى أشرف عليها الرائد رائد ربيع رئيس مباحث منيا القمح برئاسة العقيد محمود جمال رئيس فرع البحث الجنائى لفرع الجنوب، قيام المتهم الأول بقتل المجنى عليه لقيامه بالتشهير بنجلة عمه "ى ج " 18 سنة طالبة بالصف الثانى الثانوى وادعائه تصوريها فى أوضاع مخلة.

تمكن النقيبان محمد فؤاد ومحمود شكرى معاونا المباحث من ضبط المتهمين وجار عرضهم على النيابة العامة.

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مصر 365