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هيئة الهلال الأحمر تشارك ب 1356 متطوعاً ومتطوعة في خدمة ضيوف الرحمن

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هيئة الهلال الأحمر تشارك ب 1356 متطوعاً ومتطوعة في خدمة ضيوف الرحمن هيئة الهلال الأحمر تشارك ب 1356 متطوعاً ومتطوعة في خدمة ضيوف الرحمن
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صورة لمجموعة من المتطوعين لتقديم الخدمات الطبية للحجاج

مكة المكرمة – جمعان الكناني

    أكد مدير عام التطوع بالمملكة د. أحمد بن عبدالله السلامة ورئيس لجنة التطوع بالحج عن استعداد وجاهزية المتطوعين والمتطوعات البالغ عددهم 1356 متطوعا ومتطوعة.

وبين أنه تم تقسيمهم إلى 861 من مكة المكرمة 495 من المدينة المنورة مساندين في الحرمين الشريفين مع أطباء ومسعفي الهيئة وفي المشاعر المقدسة المتطوعون هم من أطباء وطبيبات وطلاب طب وتمريض ومنهم مصنفون من هيئة التخصصات الطبية وهم من مختلف مناطق المملكة شمروا سواعدهم لتقديم المساعدة لضيوف بيت الله الحرام. وأضاف السلامة إلى أن هيئة الهلال الاحمر وفرت للمتطوعين جميع الخدمات من سكن وإعاشة ومواصلات والمستلزات الطبية التي تساعدهم في تقديم الخدمات الطبية للحجاج البيت الحرام.

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