جيران الإرهابييْن: أخلاقهما سيئة ووجهاهما متجهمان ولم يشاهدا بالمسجد سوى مرة واحدة

زارت "الرياض" الموقع الذي حدثت فيه المواجهة بين إرهابيين ورجال قوات الأمن والذي نتج عنه القبض على الشقيقين أحمد سعيد الزهراني ومحمد سعيد الزهراني واللذان انضما إلى تنظيم داعش الإرهابي منذ وقت قريب.

ورصدت "الرياض" آثار الدمار الذي لحق بالمنزل والسيارات المجاورة، والذي دلّ على وجود مواجهة مسلحة عنيفة بين رجال الأمن والإرهابيين، استخدم فيها الإرهابيان جميع أنواع الأسلحة وأطلقاها صوب رجال الأمن، وتعامل رجال الأمن مع الحدث بحكمة وسيطرة كاملة، استطاعوا فيه في البداية إخلاء المساكن المجاورة للبيت الذي يقيم فيه الإرهابيان، حتى يضمنوا سلامة المواطنين والمقيمين أولاً، ومن ثم تطويق المكان بشكل كامل ومنع الوصول إليه والخروج منه.

كانا يضللان سكان الحي باستخدام سيارات للنقل المدرسي عليها أرقام هواتف ناقصة

"الرياض" تجولت بالموقع والتقت العديد من أهالي الحي الذي يسكنه الإرهابيان، والذين أثنوا في البداية على تعامل رجال الأمن الراقي مع المواطنين أثناء المواجهة مع الإرهابيين، وأشادوا بقدرة رجال الأمن بسرعة السيطرة على هذه الخلية.

سلوكهما سيئ وتعاملهما جاف

ووصف الجيران الشقيقين الإرهابيين بأنهما غامضان جداً، وسلوكهما وتعاملهما مع الجيران سيئ وجاف، ووجهاهما دائماً متجهمان لا لا يبتسمان أبداً عندما نلتقي بهما صدفة، وقد تحدث أحد جيران المنزل الذي يقطنه الإرهابيان، وقال إنهما غريبا الأطوار وتحركاتهما كثيرة وتأتي إليهما سيارات عديدة في الليل.

وقال آخر إنه كان يعتقد أنهما يعملان بنقل طلاب وطالبات المدارس بسبب وجود سيارات "فان" كبيرة أمام منزلهما تقف بشكل دائم، وموجود عليها أرقام ولكنها ناقصة، ويقول ذهبت إليهما لينقلا أبناءه من البيت إلى المدرسة، ولكن تفاجأت بالمعاملة السيئة منهما، حيث أغلق أحدهما باب المنزل بطريقة غير لائقة في وجهي من غير الرد عليّ.

وبين جار آخر بأنه لم يشاهدهما بالمسجد طوال مدة سكنهما بهذا المنزل سوى مرة واحد ومنذ عدة شهور، ويقول: شاهدت واحداً منهما مرة واحدة فقط وكانت أصابعه مبتورة ولم أشاهده مرة أخرى، وأوضح بانه يعتقد أن البيت مؤجر لهما باسم امرأة منذ ستة شهور.

ليسا من قوائم المطلوبين سابقاً

ومن جهته، أوضح المتحدث الرسمي بوزارة الداخلية اللواء منصور التركي، أن الإصابات التي أدت إلى بتر اصابع أحد المقبوض عليهما هي إصابات سابقة من جراء إجرائه اختباراً لإحدى القنابل المحلية الصنع مما تسبب في إصابة يده. وكشف أن ظهور الشخصين المقبوض عليهما في حي المونسية بالرياض من غير ارتداء ملابس على الصدر، كان إجراء احترازيا من قبل رجال الأمن، بسبب احتمالية محاولة استخدام الملابس لإخفاء أحزمة متفجرة، مما يؤدى إلى تهديد حياة رجال الأمن.

وأشار المتحدث الرسمي بوزارة الداخلية اللواء منصور التركي أنه لا توجد إصابات بين رجال الأمن أثناء المواجهة، مبيناً أن المقبوض عليهما ليسا من قوائم المطلوبين التي أعلن عنها في السابق.

وذكرت مصادر مطلعة في وزارة الداخلية أن الإرهابيين اللذين تم القبض عليهما في حي المونسية، جندا عن طريق شبكة الإنترنت، وبعدها خرجا من المملكة وانضما إلى تنظيم داعش الإرهابي هناك، وأن خروجهما كان غير نظامي من احد منافذ المملكة، وأن عودتهما كانت لتنفيذ مخططات إرهابية داخل المملكة، كلفا بها من تنظيم داعش الإرهابي في الخارج.