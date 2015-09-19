أمير نجران يوجه بتكثيف الجهود وتذليل العقبات أمام الحجاج اليمنيين

نوه صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، بما تبذله حكومة خادم الحرمين الشريفين، في خدمة الإسلام والمسلمين، وما تسخره من إمكانات لراحة ضيوف الرحمن، وتأمين سلامتهم، ليؤدوا مناسك الحج بكل يسر وسهولة وراحة واطمئنان، بمتابعة دقيقة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا.

ووجه سموه بتكثيف الجهود وتذليل كل العقبات لاستقبال طلائع الحجاج اليمنيين، الذين توافدوا أمس عبر منفذ الوديعة الحدودي، وإنجاز إجراءات دخولهم بكل يسر وسهولة.

واستقبلت الجهات العاملة في المنفذ أولى طلائع الحجاج اليمنيين بكل حفاوة، حيث كان في استقبالهم عدد من مسؤولي القطاعات والإدارات في المنطقة، يتقدمهم محافظ شرورة، وقائد حرس الحدود، ومدير الجوازات، ومدير منفذ الوديعة، ومدير جمارك المنفذ. وتتضافر جهود جميع الجهات الحكومية في المنفذ لخدمة الحجاج، حيث تقوم بعمل دؤوب في انهاء معاملات دخول الحجيج، وتيسير عبورهم وتقديم المساعدات اللازمة لهم وتوجيههم وارشادهم والعمل على راحتهم.

وأكد مدير الشؤون الصحية بمنطقة نجران الصيدلي صالح بن سعد المؤنس، جاهزية مركز المراقبة الصحية بمنفذ الوديعة لاستقبال الحجاج، من خلال الكشف عليهم ومطابقة شهاداتهم الصحية واعطائهم العلاج الوقائي اللازم، إضافة الى تسليمهم مطويات صحية توعوية عن الامراض المعدية كالإنفلونزا والحمى الشوكية والطرق الوقائية منها اثناء اداء مناسكهم، وتوفير العلاجات واللقاحات لهم، مضيفاً انه تم دعم المركز ب 48 موظفاً من القوى العاملة الفنية من مختلف الفئات.

وتقوم جوازات منفذ الوديعة بتسهيل دخول الحجاج من خلال آلية البصمة الإلكترونية، والاسراع في توقيع اوراقهم، وتختيم جوازاتهم، وتمكينهم من العبور في وقت قياسي، بدوره يقوم مركز الجمرك بتفتيش السيارات، والامتعة دون تأخير في عملية سلسة عبر المسارات.

وتشارك وزارة الشؤون الاسلامية، والجمعية الخيرية، والهلال الأحمر السعودي بجانب الجهات الحكومية الاخرى المشاركة في المنفذ، بتقديم التوعية والارشاد والتوجيه وتوزيع المطبوعات التوعوية ودليل المناسك الارشادي وتقديم المشروبات والوجبات الخفيفة على الحجاج، كما تقوم الجهات الأمنية بمتابعة وحفظ الامن في المنفذ وتقديم العون والمساعدة، والتأكد من سلامة الحجاج وتوفير الإمكانات وتهيئة الظروف المناسبة لهم.