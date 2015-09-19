العيادات السعودية تعاين 229 لاجئاً سورياً محولين من منظمات عالمية وإقليمية في مخيم الزعتري

عاينت العيادات التخصصية السعودية العاملة في مخيم الزعتري في الأردن 229 حالة مرضية من الأشقاء اللاجئين السوريين محولين من قبل منظمات عالمية وإقليمية تعمل في المخيم وذلك خلال شهر الماضي.

وأوضح المدير الطبي للعيادات د. حامد المفعلاني بأن الحالات المحولة متنوعة وراجعت جميع اقسام العيادات، إضافة لإجراء التحاليل الطبية والاشعة وصرف الأدوية من قبل صيدلية العيادات للمحتاجين منهم.

وأضاف بأن من بين المنظمات الدولية والإقليمية التي قامت بتحويل المرضى للعيادات منظمة أطباء العالم، المنظمة الإغاثية العربية، العيادات القطرية، منظمة هادي كاب، منظمة أطباء بلا حدود، منظمة العون الطبية، وجمعية انقاذ الطفل. ونوه بأن هذا التعاون يأتي تأكيداً على المستوى الطبي المميز والمرموق للعيادات السعودية، وتفوقها على المراكز العلاجية الأخرى في تقديم الخدمات الطبية.

من جانبه، أكد المدير الإقليمي للحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سورية د. بدر السمحان بأن الحملة تعزز دائماً من تعاونها مع المنظمات الإغاثية العاملة في المجال الإغاثي الإنساني. وأضاف بأن العيادات السعودية بفضل من الله وصلت إلى أعلى المستويات الطبية في خدماتها وتحظى بثقة كبيرة بين المنظمات العالمية، ويأتي ذلك بتوجيهات سامية حكيمة من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين المشرف العام على الحملات الإغاثية السعودية -حفظهم الله-، وتحقيقاً لتطلعات الشعب السعودي الداعم لأخوته الأشقاء السوريين من اندلاع الأزمة.