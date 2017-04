رحلة الموت الى Everest جديد الصالات العربية

الإنسان في مواجهة قمة Everest و Thomas في مواجهة منظمة Wicked السريّة، هذه هي الخطوط العريضة للفيلمين البارزين الذين بدأ عرضهما في معظم الصالات العربية وإليكم لمحة عنهما.

Everest

خلال السنوات القليلة الماضية تمكنت أفلام Black Swan و Gravity و Birdman التي افتتحت مهرجان البندقية السينمائي الدولي من حصد عدد كبير من جوائز الأوسكار، فهل سيتكرر السيناريو مع فيلم Everest الذي افتتح به المهرجان المذكور هذا العام؟ الفيلم من إخراجBaltasar Kormakur ولا يرتكز على المؤثرات البصرية، تم تصويره في ظروف مناخية قاسية حيث كان على الممثلين والفريق العامل التنقّل على الثلج في الوقت الذي كانوا مهددين بانهيارات ثلجية في أي لحظة، وهذا ما حصل فعلاً لأن الفريق التقني فقد معدات كثيرة طمرتها الثلوج. Everest مبني على قصة حقيقية، وينقل بطريقة واقعية بعيدة عن أجواء الأفلام الهوليوودية الحادث المأساوي الذي حصل في 11 مايو عام 1996 والذي أودى بحياة مجموعة من المتسلقين من محترفين وهواة. Everest فيلم رائع من بطولة Jason Clarke وJosh Brolin و Jake Gyllenhaal و Emily Watson و Sam Worthington و Keira Knightley يعرض حالياً في الإمارات العربية المتحدة والبحرين والكويت وقطر ومصر والعراق وسلطنة عمان ولبنان.

Maze Runner: The Scorch Trials

بعد أن جمع فيلم The Maze Runner عام 2014 مبلغ 340.7 مليون دولار على شباك التذاكر عالمياً، قررت شركة Twentieth Century Fox إكمال هذه السلسة بإنتاج جزء ثان عنوانه Maze Runner: Scorch Trials بدأ عرضه في صالاتنا هذا الأسبوع وفيلم ثالث عنوانه Maze Runner: The Death Cure سيتم إطلاقه في 17 فبراير عام 2017. في هذا الجزء سيبحث Thomas بالتعاون مع الـ Gladers عن معلومات حول منظمة قوية وغامضة معروفة بـ Wicked ولهذا الغرض سيدخل هؤلاء أرض محروقة فيها عقبات لا يمكن أن يتصوّرها العقل. فهل سينجحون بمهمتهم وما هو الثمن؟ Maze Runner: The Scorch Trials يعرض حالياً في الإمارات العربية المتحدة والبحرين والكويت وقطر ومصر والعراق وسلطنة عمان ولبنان.