سلاف فواخرجي: مصر أوجعتني ولن أغادر سوريا

قالت الفنانة السورية سلاف فواخرجي إن فيلم "رسائل الكرز"، هو تجربتها الإخراجية الأولى، وقد شهد العديد من المشاعر المختلفة أثناء قيامها بإخراجه، لأن مكانها المعتاد ليس خلف الكاميرا.

وقالت سلاف في حوارها مع برنامج "معكم"، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، على فضائية "سي بي سي"، أن أول مشاهد الفيلم كانت في سوريا، وإن أحد أصدقائها عرض عليها قصة شاب وفتاة سورية من الجولان وفرقتهما الحرب، فكتب لها رسائل من حبر الكرز فكان الفيلم.

وأضافت أنه في عملها كمخرجة تحمل شعورا مختلفا عن كونها ممثلة، وقالت إنها أحست نفسها شخصا أخر، حيث ظهرت حازمة تصدر الأوامر، وتوجه الممثلين.

وصرحت النجمة السورية بأنها كانت تتابع كل شيء أثناء إخراج الفيلم، الأمر الذي لفت انتباه الممثلين، لأن شخصيتها الطبيعية ليست كذلك، ليطلق عليها أحدهم عليها لقب "المساعد سلاف " وتعني العسكري سلاف.

وتحدثت عن النجم الراحل نور الشريف، وقالت :"سعيدة بالمشاركة في مسابقة تحمل اسمه،في إشارة إلى مشاركتها الأخيرة بمهرجان الإسكندرية موضحة أن نور الشريف أوصاها بوصية خلال إحدى لقاءاتنا وقال (حبي الكاميرا واضحكي لها هتحبك وتضحك لك)، ومنذ أن قال لي هذه الجملة وأنا أطبقها، لأني شرفت بالعمل معه ولقائه".

وتحدثت عن الأزمة السورية وأكدت أنها تحترم قرارات زملائها الذي قرروا مغادرة سوريا نتيجة الأحداث التي تمر بها، وأنها لا تلوم أيا منهم لكنها لا تستطيع أن تفعل مثلهم وتغادر سوريا، مشددة في الوقت نفسه على أن قرار دخول مصر بتأشيرة للسوريين هو قرار موجع لها وللسوريين جميعا لكنها تحترمه وتقدره.