أفخر السيارات تركن في مرآب بيونسيه وزوجها

ليس من المستغرب أن زوجين من أقوى وأغنى الأزواج في هوليوود، لديهما هذه المجموعة من السيارات الثمينة في مرآبهما، ما يجعل الناظرين إليها، ولو من من بعيد، ضعفاء أمام فخامتها.

ففي مرأب النجمة العالمية Beyonce وزوجها المغنّي Jay Z تركن 5 سيارات جميلة وثمينة، يبلغ سعر مجموعها ما يقارب الـ 10 ملايين دولار.

هنا، ننشر صوراً لمجموعة سيارات Beyonce وزوجها الفاخرة، ذات الأثمان الخيالية، والماركات الشهيرة، التي جعلت هذا الثنائي من أقوى وأغنى ثنائيات العالم في المجال الفني.

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