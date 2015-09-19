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الأمير هاري يعود الى قديمه ليلة عيد ميلاده

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السبت 19-09-2015 00:14

بعد شائعة لقاء الأمير البريطاني Harry سراً صديقته السابقة Chelsy Davy قبل شهر في جنوب إفريقيا، فيما كان يعمل ضمن مشاريع بيئية كجزء من رحلته إلى افريقيا، ها هي شائعة أخرى تطال الأمير ليلة إحتفاله بعيد ميلاده الـ 31.

فقد رصدت كاميرات الباباراتزي صور حبيبة الأمير البريطاني السابقة Cressida Bonas وهي تغادر النادي الليلي اللندنيّ الذي احتفل فيه الأمير بالمناسبة لمدة 5 ساعات، بحضور بعض الاصدقاء، حيث ظهر كل من Harry و Bonas في غاية السعادة، خصوصاً أنه لم تمرّ سوى بضع ساعات على الكشف عن خبر إنفصال Cressida عن صديقها الممثل.

وكان الأمير Harry قد انفصل عن Cressida عام 2014 ، حيث كانت صديقته لمدة سنتين، وكانت علاقتهما مرشحة للزواج.

فإلى أيّ حبيبة عاد الأمير Harry ؟ وهل حضور Cressida حفل عيد ميلاده إشارة الى إعطاء هذه العلاقة فرصة ثانية؟

 

الأمير هاري يحتفل بعيده برفقة حبيبته

 

 

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