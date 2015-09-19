"عاطل عن الحرية": عندما تدفعك الـMTV إلى التعاطف مع القاتلة

بيروت _ إيمان إبراهيم

لم يحظ برنامج "عاطل عن الحرية" الذي تعرضه شاشة MTV بالضجّة الإعلاميّة التي يستحقها، على الرغم من أنّه واحد من البرامج القليلة التي لا تعدّ على عجل.

البرنامج يتطرّق إلى جرائم هزّت المجتمع اللبناني، معظمها لا يزال حاضراً في أذهان الكثيرين رغم مرور وقت طويل على وقوعها.

فمن سجلات السجن، يتمّ اختيار حالة واحدة كل حلقة، مجرم يروي بالتفاصيل جريمته بعيداً عن السرد الممل، على خلفية مشاهد يعاد تمثيلها لتقريب القصّة إلى مشاهد يملّ السرد الطويل، ليحيط بكافة التفاصيل المتعلقة بالضحية والمجرم.

وفي كل حلقة، يجري فريق العمل مقابلات مع أشخاص عايشوا الجريمة، ومع المحامين وأقرباء الضحية، وغالباً ما يتلو المجرم فعل الندامة من سجن ضيّغ داخل جدرانه سنوات طويلة ولا يزال بانتظاره الكثير.

في الحلقة التي بثت مساء اليوم الجمعة، كان الوضع مختلفاً، القاتلة عاملة منزلية سيرلانكية قتلت مخدومتها التي ما لبثت أن هاجر أولادها إلى فنزويلا ولم يعد ثمّة شاهد على الجريمة يروي من جهة القتيلة ما حصل في ذلك اليوم المشؤوم.

في سجن بربر خازن، كانت المرّة الأولى التي تعترف فيها القاتلة بجرمها بعد أن قضت سنوات في السجن وهي تنكر أنّ تكون هي من نفّذ الجريمة المروّعة، اعتراف أدهش مديرة السجن التي قالت إنّ اعتراف القاتلة جعلها تعيش راحةً نفسيةً، بعد أن بقيت سنوات تعيش الكذبة وتصرّ على تصديقها رغم أنّ كل الأدلّة كانت ضدّها.

في التفاصيل التي ترويها القاتلة، تقول إنها حضرت من سيرلانكا إلى منزل يضم رجلاً وامرأةً، وإنّها في الأشهر الأولى كانت تعيش بسلام معهما، إلى أن اكتشفت أنهما لا يقومان بتحويل المال إلى أهلها كما اتفقت معهما، ولا يقومان بتسليمها رسائل والديها اللذين حضرت من أجلهما إلى بيروت، وبشكل خاص من أجل والدها المريض الذي يحتاج إلى المال للعلاج.

تروي القاتلة تفاصيل من حياتها مع ربّة الأسرة التي كانت تمنع عنها الطعام من دون سبب، وتضربها من دون سبب أيضاً، إلى أن أمسكت بها يوماً وهي تتصل بأهلها لتطمئن عليهم، فقامت بضربها ضرباً مبرحاً ثم جرّتها إلى المطبخ وأمسكت السكين لجز عنقها، فطرحتها القاتلة أرضاً وقامت بطعنها.

تذكر تفاصيل الجريمة، وكيف أنّها فقدت أعصابها وطعنت صاحبة المنزل طعنات عدّة، ثم جرّتها إلى القبو وغطّتها بالحطب، ونظّفت المطبخ من آثار الجريمة ثم غيّرت ملابسها المتّسخة بالدم.

وعند عودة صاحب المنزل الذي قالت عنه إنّه كان يعاملها كابنة له، كانت قد أقفلت باب الحديقة الخارجي بالمفتاح فبقي أكثر من ربع ساعة وهو يقرع الباب، وكانت في الداخل تخشى أن تفتح له، إلى أن اتخذت القرار وفتحت الباب.

تقول القاتلة إنّ الرّجل استشاط غضباّ وضربها، ففكّرت في ردّة فعله في حال علم أنّها قتلت زوجته، استلّت سكيناً وطعنته في رقبته، إلا أنّه تمكن من الفرار منها.

ثم تتسارع الأحداث، تروي الخادمة أنّ الجيران تجمّعوا والشرطة حضرت وألقت القبض عليها، ثم اختلقت قصة غير حقيقيّة في المحكمة، إلا أنّها حوكمت بالسجن المؤبد منذ العام 1998 لأن كلّ الأدلّة كانت ضدّها.

البرنامج حاول الوصول إلى عائلة المغدورة، ليتبين أنّ الزوج مات بعد زوجته بفترة وجيزة، وأولادهما سافروا إلى فنزويلا، إلا أنّ البرنامج أكّد أنه حصل على إذن بعرض الحلقة دون ذكر اسم المغدورة، التي لم تتمكّن من الدفاع عن نفسها، بعد أن قتلت بيد قاتلة أعطاها البرنامج الحق في رواية تفاصيل جريمة لم يكن ثمّة شاهد عليها، وقام ممثلون بتجسيد الجريمة وترسيخ في ذهن المتلقّي صورة عن قتيلة ليست سوى مجرد نموذجاً سيئاً لربات المنازل اللواتي يدفعن الخادمة إلى ارتكاب جريمة بسبب سوء معاملتهن.

قد تكون القتيلة واحدة من هذه النماذج وقد لا تكون، خصوصاً أن الخادمة اعترفت أنّها حاولت قتل زوج الضحيّة رغم معاملته الطيبة معها، إلا أنّ البرنامج عرض وجهة نظر واحدة، جانباً واحداً من الحقيقة، وبقيت الضحيّة في عيون المشاهدين مذنبة شاركت في الجريمة، عندما دفعت خادمتها إلى قتلها.

17 سنة قضتها القاتلة المحكومة بالسجن المؤبّد وراء القضبان، لم يزرها أحد، لم تعرف أي شيء عن عائلتها التي تقول إنّها قدمت إلى لبنان لتعيلها، ولم تفلح الجمعيات التي تواصلت معها طوال هذه المدّة في العثور على أثر لعائلتها.

الـMTV أخذت على عاتقها المهمّة، أحضرت صوراً لعائلة القاتلة، التي أصيبت بحالة هستيريّة عندما علمت أنّ والديها لا يزالان على قيد الحياة، قبل أن يصلها البرنامج بوالدتها، عبر اتصال هاتفي مؤثر، كاد أن يستفز دمعة في عيون المشاهدين، لولا أنّهم تذكّروا أنّ ثمّة أولاد يشاهدون الحلقة، قتلت والدتهم بطريقة وحشية وحرموا منها، وكاد والدهم أن يلفظ أنفاسه الأخيرة بطعنة سكين، قبل أن يشاهدوا القاتلة تكافىء بلقاء ولو هاتفي مع والديها.

كان بإمكان فريق عمل البرنامج أن يصل القاتلة بوالديها بعيداً عن أعين الكاميرا، احتراماً لمشاعر أولاد الضحية الذين فقدوا أي إمكانية على الاتصال بوالدتهم منذ أن قررت القاتلة طعنها عشرات الطعنات، في غرفة مغلقة لم يعرف أحد حتى اليوم ما الذي جرى فيها، باستثناء ما روته القاتلة أمام عدسات الكاميرا.

البرنامج من إعداد وتقديم سمير يوسف ويعرض مساء كل جمعة على شاشة MTV.