أخبار عاجلة

إصابة 9 أشخاص في حادثي تصادم بـ"صحراوي الإسكندرية" -
ممثل وفد الإمارات يُشيد بجهود شيخ الأزهر في إنجاح مشروع "تحدي القراءة" -
ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة الأهلى وبتروجيت -
ضبط كميات من سمكة البقرة السامة بأسواق شرق الإسكندرية -
لعلهم يفقهون - حلقة الخميس 6-4-2017 مع الشيخ خالد الجندي ورمضان عبد المعز حلقة الأئمة الأربعة -
فيديو| بكري: «مش معقول أن الجيش السوري يضرب شعبه بالكيماوي» -
​رئيس هيئة الاستثمار يلتقي مسؤولي شركة «مصدر» للطاقة الإماراتية -
حجازي يتابع الامتحان «التجريبي» للثانوية العامة ببني سويف -
عمرو دياب يرد على خبر زواجه من دينا الشربينى.. فيديو -
المتحدث باسم الكرملين: عرض السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة صور ضحايا الهجوم الكيماوي في سوريا "مرفوض" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

عمرو يوسف وأصالة يتبادلان عبارات المديح والثناء

Google+ Print
عمرو يوسف وأصالة يتبادلان عبارات المديح والثناء عمرو يوسف وأصالة يتبادلان عبارات المديح والثناء

الجمعة 18-09-2015 16:31

ردّ الفنان عمرو يوسف على الفنانة أصالة التي كانت قد بادرت بالأمس إلى كتابة عبارات فيها الكثير من الإطراء والترحيب به، على حسابه الخاص على إنستقرام، وإعتبرته أخاً وصديقاً أكثر من رائع، فما كان من عمر يوسف إلا أن ردّ عليها بكلمات أجمل وأحلى، واصفاً إياها بـ "الانسانة العظمية"، زوجها طارق العريان بـ"الإنسان الإستثنائي".

عمرو يوسف كتب على "أنستقرام" هو في أحلى من أن الواحد يقرأ كلام بالجمال ده مكتوب عنّو والأحلى لما الكلام ده يقولو حدّ عظيم زيّ أصالة.

كان ليا شرف السنة دي أنني إشتغلت مع مخرج رائع وهو طارق العريان بس الاهم لي أني عرفتو كإنسان إستثنائي من أنضف وأرقى من قابلت وعرفت قد إيه الإنسان ده كويس ورائع لما شفت إنو ربنا رزقه بزوجة رائعة على المستوى الإنساني بعيد عن كونها نجمة كبيرة وعظيمة الموهبة وأسرة جميلة تشع دفء ومحبة في كل مكان حواليها. شكراً صولا لكلامك الحلو وميحرمنيش منكو أبداً.

وكانت أصالة قد بالأمس نشرت صورة لـ عمر يوسف عبر حسابها الخاص على "انستقرام " وكتبت إليه قائلة"يسعدني أن يكون هذا الشاب من المقربين الأصدقاء لعائلتي جميعها ، فكل يحبه وكل يحترمه ، فما أجمل وجوده بيننا وما ألطف جلسته وما أروع تفاصيله الكثيرة التي يفعلها كلها دون تكلف، من كل قلبي أحبه وأفخر بنجاحه، عمر يوسف فرد جديد لعائلتنا الكبيره صديق وأخ أكثر من رائع".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي