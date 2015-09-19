عمرو يوسف وأصالة يتبادلان عبارات المديح والثناء

ردّ الفنان عمرو يوسف على الفنانة أصالة التي كانت قد بادرت بالأمس إلى كتابة عبارات فيها الكثير من الإطراء والترحيب به، على حسابه الخاص على إنستقرام، وإعتبرته أخاً وصديقاً أكثر من رائع، فما كان من عمر يوسف إلا أن ردّ عليها بكلمات أجمل وأحلى، واصفاً إياها بـ "الانسانة العظمية"، زوجها طارق العريان بـ"الإنسان الإستثنائي".

عمرو يوسف كتب على "أنستقرام" هو في أحلى من أن الواحد يقرأ كلام بالجمال ده مكتوب عنّو والأحلى لما الكلام ده يقولو حدّ عظيم زيّ أصالة.

كان ليا شرف السنة دي أنني إشتغلت مع مخرج رائع وهو طارق العريان بس الاهم لي أني عرفتو كإنسان إستثنائي من أنضف وأرقى من قابلت وعرفت قد إيه الإنسان ده كويس ورائع لما شفت إنو ربنا رزقه بزوجة رائعة على المستوى الإنساني بعيد عن كونها نجمة كبيرة وعظيمة الموهبة وأسرة جميلة تشع دفء ومحبة في كل مكان حواليها. شكراً صولا لكلامك الحلو وميحرمنيش منكو أبداً.

وكانت أصالة قد بالأمس نشرت صورة لـ عمر يوسف عبر حسابها الخاص على "انستقرام " وكتبت إليه قائلة"يسعدني أن يكون هذا الشاب من المقربين الأصدقاء لعائلتي جميعها ، فكل يحبه وكل يحترمه ، فما أجمل وجوده بيننا وما ألطف جلسته وما أروع تفاصيله الكثيرة التي يفعلها كلها دون تكلف، من كل قلبي أحبه وأفخر بنجاحه، عمر يوسف فرد جديد لعائلتنا الكبيره صديق وأخ أكثر من رائع".