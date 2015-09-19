صوّتي للنجمة صاحبة الذوق الأسوأ في الموضة!

كما أصبح هنالك كثيرات من النجمات اللواتي يتمتعن بأسلوب مُبهر ورائع في الموضة، هنالك نجمات بالمقابل يفتقرن لحس الأناقة، وإطلالاتهن غالباً ما تكون كارثية، إن كان في وطننا العربي أو في العالم.

ويعود السبب أحياناُ لاتباعهن نمط مُعيّن وأسلوب خاص مثل "ليدي غاغا" Lady Gaga، و "مايلي سايرس" Miley Cyrus، وأحياناً أُخرى يكون السبب فقط هو البهرجة ووتفضيلهن الأسلوب المبالغ به على الأسلوب الهادئ، مثل جيني اسبر، دومينيك حوراني، أو سمية الخشاب.

واليوم قمنا بجمع عدد من النجمات المحليات والعالميات اللواتي لايمتلكن حساً عالياً بالأناقة، لتصوّتي بدورك لصاحبة أسوأ إطلالات.