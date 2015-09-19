أخبار عاجلة

إصابة 9 أشخاص في حادثي تصادم بـ"صحراوي الإسكندرية" -
ممثل وفد الإمارات يُشيد بجهود شيخ الأزهر في إنجاح مشروع "تحدي القراءة" -
ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة الأهلى وبتروجيت -
ضبط كميات من سمكة البقرة السامة بأسواق شرق الإسكندرية -
لعلهم يفقهون - حلقة الخميس 6-4-2017 مع الشيخ خالد الجندي ورمضان عبد المعز حلقة الأئمة الأربعة -
فيديو| بكري: «مش معقول أن الجيش السوري يضرب شعبه بالكيماوي» -
​رئيس هيئة الاستثمار يلتقي مسؤولي شركة «مصدر» للطاقة الإماراتية -
حجازي يتابع الامتحان «التجريبي» للثانوية العامة ببني سويف -
عمرو دياب يرد على خبر زواجه من دينا الشربينى.. فيديو -
المتحدث باسم الكرملين: عرض السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة صور ضحايا الهجوم الكيماوي في سوريا "مرفوض" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. موضة
  5. سيدتي

"فان كليف أند أربلز" تهنئك بالعيد بمجموعة "سيفن سيز"

Google+ Print
"فان كليف أند أربلز" تهنئك بالعيد بمجموعة "سيفن سيز" "فان كليف أند أربلز" تهنئك بالعيد بمجموعة "سيفن سيز"

الجمعة 18-09-2015 14:13

تُعتبر دار "فان كليف أند أربلز" Van Cleef&Arpels من أكثر دور المجوهرات إبداعاً وابتكاراً، حيث تستوحي كل مجموعة جديدة لها من موضوع مُختلف، وحقبة زمنية مختلفة.
وقد أطلقت مؤخراً مجموعة "سيفن سيز" Seven Seas التي استوحتها من عالم البحار الغني، وأهدتها للكون كعربون شكر على ما يقدمه لنا. وقد ضمت المجموعة العقود، الأساور، الأقراط، والخواتم، والدبابيس الماسية الفاخرة. وقد جسّدت البحر وأمواجه وانعكاس أشعة الشمس عليه بطريقة مُذهلة ظهرت بشكل واضح على تصاميم المجوهرات، التي صُنعت من الذهب، الألماس، اللؤلؤ، والياقوت الأزرق.
مجموعة مُذهلة ستنقلك في رحلة إلى عالم البحر الرائع، سنتركك معها الآن شاهديها واختاري منها هديتك في العيد.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي