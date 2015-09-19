"فان كليف أند أربلز" تهنئك بالعيد بمجموعة "سيفن سيز"

تُعتبر دار "فان كليف أند أربلز" Van Cleef&Arpels من أكثر دور المجوهرات إبداعاً وابتكاراً، حيث تستوحي كل مجموعة جديدة لها من موضوع مُختلف، وحقبة زمنية مختلفة.

وقد أطلقت مؤخراً مجموعة "سيفن سيز" Seven Seas التي استوحتها من عالم البحار الغني، وأهدتها للكون كعربون شكر على ما يقدمه لنا. وقد ضمت المجموعة العقود، الأساور، الأقراط، والخواتم، والدبابيس الماسية الفاخرة. وقد جسّدت البحر وأمواجه وانعكاس أشعة الشمس عليه بطريقة مُذهلة ظهرت بشكل واضح على تصاميم المجوهرات، التي صُنعت من الذهب، الألماس، اللؤلؤ، والياقوت الأزرق.

مجموعة مُذهلة ستنقلك في رحلة إلى عالم البحر الرائع، سنتركك معها الآن شاهديها واختاري منها هديتك في العيد.