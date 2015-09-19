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"الزراعة": ضخ 95 طن لحوم وخضراوات وسلع بـ 114 منفذا خلال عيد الأضحى

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"الزراعة": ضخ 95 طن لحوم وخضراوات وسلع بـ 114 منفذا خلال عيد الأضحى "الزراعة": ضخ 95 طن لحوم وخضراوات وسلع بـ 114 منفذا خلال عيد الأضحى
قال الدكتور عبد الكريم زيادة رئيس قطاع الإنتاج بوزارة الزراعة، إنه تقرر طرح 10 أطنان من الخضر والفاكهة، و35 طنا من السلع الغذائية "الأرز والفاصوليا واللوبيا" من منتجات القطاع، بالإضافة إلى طرح 40 طنا من اللحوم المجمدة المستوردة بـ114 منفذ بيع ثابت ومتحرك بأسعار تقل عن الأسواق الخارجية بنسبة 25% استعدادا لعيد الأضحى، بالإضافة إلى طرح 1150 من خراف الأضحيات سعر الكيلو القائم 37 جنيها.

وأضاف رئيس قطاع الإنتاج فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن هناك لجانا رقابية على جميع منافذ القطاع البالغة 114 منفذ بيع ثابت ومتحرك لضبط المخالفين والمتلاعبين فى الأسعار المدعمة، والاستعانة بكبار الأطباء البيطريين للكشف على اللحوم بجميع المنافذ، مؤكدا أن منافذ القطاع تركز على القرى الفقيرة لرفع العب على المواطن البسيط بضخ جميع السلع الغذائية واللحوم البلدية والمستورة بأسعار تقل عن الأسواق الخارجية.

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