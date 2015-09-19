وزير الآثار:150 مليون دولار تكلفة إنشاء متحف تحت الماء للآثار الغارقة

قال الدكتور ممدوح الدماطى وزير الآثار، إن الوزارة بصدد فكرة إنشاء متحف تحت الماء للآثار الغارقة، وستكون هناك رحلات غطس لمن يريد مشاهدته ويستطيع القيام بذلك، بجانب غواصات زجاجية تتحرك بالسياح لمشاهدة الآثار بداخل هذا المتحف.

وأضاف الدماطى، خلال حوار مسجل من فرنسا مع الإعلامى محمود سعد، ببرنامج "آخر النهار" على فضائية "النهار"، أن المتحف الذى سيتم إنشاؤه تحت الماء يتكلف 150 مليون دولار، لافتا إلى أنه تم البدء فى مناقشة هذا الأمر مع المستثمرين ومن لديه القدرة للمشاركة مرحبا به.

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