موجز الصحافة المحلية.. "النور" فى مصيدة الطعون

تناولت الصحف المحلية عددًا من الأخبار الهامة التى تشغل الرأى العام الداخلى والخارجى، كان أبرزها ما جاء فى جريدة "اليوم السابع"، تحت عنوان "النور فى مصيدة الطعون"، حيث واصلت محاكم القضاء الإدارى، أمس، تلقى الطعون المقدمة من المرشحين المستبعدين من الانتخابات البرلمانية، ً فضلا عــن الطعون التى تطالب باســتبعاد مرشــحين من الســباق الانتخابــى، خاصــة مرشــحى حزب النــور الســلفى، والحزب الوطنــى المنحل. وحظى حزب "النــور" بالنصيب الأكبر من الطعون بالإضافة إلى توقيعات ســابقة وحملات تطالب بحل الحزب باعتباره حزبا دينيا ونظرت محكمة القضاء الإدارى بالإســكندرية، الدائرة الأولى بالبحيرة، 32 طعنا، فيما قررت المحكمة إحالة جميع الطعون على جميع القوائم الانتخابية التى تضم محافظات: البحيرة، والإســكندرية، ومرســى مطروح إلى الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بالقاهرة.

وأشارت صحيفة "الأهرام"، إلى أن مصدر رفيع المستوى بمشروع الاستزراع السمكى قال إنه سيتم اعتبارا من اليوم بدء إنزال زريعة "الجمبرى" فى أحواض الاستزراع السمكى بشمال القنطرة شرق بعد فترة حضانة للزريعة تراوحت بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، وسيتم تباعا استكمال إنزال زريعة "الدنيس والقاروص" فى الأحواض وتم الانتهاء من تجهيز نحو 700 حوض من أحواض الاستزراع السمكى من إجمالى 1380 حوضا تمثل المرحلة الأولى للمشروع، وجارى استكمال حفر باقى الأحواض، موضحا أن انتاج الجزء الاول من المرحلة الاولى سيصل إلى 6 آلاف طن من الأسماك وسيعمل المشروع على الإسهام فى سد جزء من الفجوة الغذائية من البروتين الحيوانى والمتمثل فى الأسماك.

أكد مصدر أمنى لـ"أخبار اليوم" أن القوات الأمنية شنت فجر أمس هجوما أمنيا موسعا على عدد من أماكن تمركز الجماعات المتطرفة داخل مناطق متفرقة بالواحات بعد حادث الهجوم الأخير الذى تعرضت له القوات تزامنا مع حادث مقتل السياح المكسيكيين.. ونجحت القوات فى تصفية 6 وإصابة 8 آخرين وإلقاء القبض على 11 آخرين وتم اصطحابهم إلى منطقة أمنية لاستجوابهم لمعرفة الأماكن الأخرى لهم داخل مدن الواحات. وأشار المصدر الأمنى أن معظم الجماعات المتطرفة الموجودة دخلت البلاد عن طريق الصحراء الغربية الواقعة بالقرب من الحدود الليبية..مؤكدا بأن المؤامرة التى كانت ترغب هذه الجماعات تنفيذها لم تكن الهجوم على التمركزات الموجودة على الطريق وإنما كانت عملية تمويه لإدخال الاسلحة والذخائر والخرائط لأماكن حيوية فى البلاد لتنفيذ مخطط ارهابى جديد داخل محافظتى "القاهرة والجيزة".

وقالت صحيفة "المصرى اليوم"، إن وزارة الخارجية المكسيكية طالبت السلطات المصرية بحصول ضحايا حادث الواحات، الذى أسفر عن مقتل 8 سائحين مكسيكيين وإصابة 6 آخرين، على تعويض كامل عن الأضرار، بما فيها التعويضات المالية، فى الوقت الذى قال فيه مصدر مسئول بوزارة الخارجية المصرية إن هناك تفاهماً واضحا بين الجانبين على ضرورة انتظار نتائج التحقيقات الجارية بشأن ملابسات الحادث.

وأوضحت صحيفة "الشروق"، أنه فى خطوة اعتبرها العاملون المدنيون بالدولة انقساما لصف الرافضين لقانون الخدمة المدنية الجديد، قررت اللجنة التنسيقية لجبهة "تضامن"، المشكلة بهدف إلغاء القانون، استبعاد النقابة المستقلة للعاملين بضرائب المبيعات لارتكابها عدة مخالفات، اعتبرتها سببا كافيا لاستبعادها، فى الوقت الذى سمحت فيه للعاملين بالضرائب بمشاركتهم بشكل فردى فى فعاليات الجبهة الاحتجاجية.