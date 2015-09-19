أخبار عاجلة

إصابة 9 أشخاص في حادثي تصادم بـ"صحراوي الإسكندرية" -
ممثل وفد الإمارات يُشيد بجهود شيخ الأزهر في إنجاح مشروع "تحدي القراءة" -
ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة الأهلى وبتروجيت -
ضبط كميات من سمكة البقرة السامة بأسواق شرق الإسكندرية -
لعلهم يفقهون - حلقة الخميس 6-4-2017 مع الشيخ خالد الجندي ورمضان عبد المعز حلقة الأئمة الأربعة -
فيديو| بكري: «مش معقول أن الجيش السوري يضرب شعبه بالكيماوي» -
​رئيس هيئة الاستثمار يلتقي مسؤولي شركة «مصدر» للطاقة الإماراتية -
حجازي يتابع الامتحان «التجريبي» للثانوية العامة ببني سويف -
عمرو دياب يرد على خبر زواجه من دينا الشربينى.. فيديو -
المتحدث باسم الكرملين: عرض السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة صور ضحايا الهجوم الكيماوي في سوريا "مرفوض" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

المجالس الاستشارية: 2500 شاب يلتحقون ببرامج تأهيل القيادة فى العام الأول

Google+ Print
المجالس الاستشارية: 2500 شاب يلتحقون ببرامج تأهيل القيادة فى العام الأول المجالس الاستشارية: 2500 شاب يلتحقون ببرامج تأهيل القيادة فى العام الأول
قال الدكتور طارق شوقى الأمين العام للمجالس الاستشارية التابعة لرئاسة الجمهورية، إنه سيتم بدء تلقى طلبات المواطنين للالتحاق فى البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة غدٍ الأحد 20 سبتمبر.

وأضاف الدكتور طارق شوقى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المشروع سيتم تمويله من صندوق "تحيا "، مشيرًا إلى أن العام الأول للبرنامج سيشارك فيه 2500 شاب وشابة.

وأوضح "شوقى"، أن الهدف الرئيسى من الرنامج هو إنشاء قاعدة قوية وغنية من الكفاءات الشبابية كى تكون مؤهلة للعمل السياسى والإدارى والمجتمعى بالدولة، موضحًا أن ذلك سيكون عن طريق إطلاعها على أحدث نظريات الإدارة والتخطيط العلمى والعملى وزيادة قدرتها على تطبيق الأساليب الحديثة، لمواجهة المشكلات التى تحيط بالدولة .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة الأهلى وبتروجيت

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة الأهلى وبتروجيت

بالصور- عدسة "مصراوي" ترصد أحلام الأطفال في يوم اليتيم

بالصور- عدسة "مصراوي" ترصد أحلام الأطفال في يوم اليتيم

ستاد مصر: متابعة لأخر استعدادات فريقى الاهلى وبتروجيت لمباراتهم معاً

ستاد مصر: متابعة لأخر استعدادات فريقى الاهلى وبتروجيت لمباراتهم معاً

برلماني: مصر استدانت في عام واحد «نصف» ما اقترضته على مدار ٦٥ عامًا

برلماني: مصر استدانت في عام واحد «نصف» ما اقترضته على مدار ٦٥ عامًا