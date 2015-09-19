المجالس الاستشارية: 2500 شاب يلتحقون ببرامج تأهيل القيادة فى العام الأول

قال الدكتور طارق شوقى الأمين العام للمجالس الاستشارية التابعة لرئاسة الجمهورية، إنه سيتم بدء تلقى طلبات المواطنين للالتحاق فى البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة غدٍ الأحد 20 سبتمبر.

وأضاف الدكتور طارق شوقى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المشروع سيتم تمويله من صندوق "تحيا مصر"، مشيرًا إلى أن العام الأول للبرنامج سيشارك فيه 2500 شاب وشابة.

وأوضح "شوقى"، أن الهدف الرئيسى من الرنامج هو إنشاء قاعدة قوية وغنية من الكفاءات الشبابية كى تكون مؤهلة للعمل السياسى والإدارى والمجتمعى بالدولة، موضحًا أن ذلك سيكون عن طريق إطلاعها على أحدث نظريات الإدارة والتخطيط العلمى والعملى وزيادة قدرتها على تطبيق الأساليب الحديثة، لمواجهة المشكلات التى تحيط بالدولة .