المرصد السورى: 26 قتيلا على الأقل فى غارات للقوات الحكومية على تدمر

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن 26 شخصا على الأقل قتلوا في غارات جوية للقوات الحكومية على مدينة تدمر الخاضعة لسيطرة تنظيم داعش في وسط البلاد اليوم الجمعة.

وأضاف المرصد أن عدد القتلى يشمل 12 عضوا من التنظيم المتشدد بعدما ذكر سابقا أن القوات الحكومية السورية شنت 25 غارة على الأقل على المدينة.

وتسيطر داعش على تدمر التي تحوي كنوزا أثرية من الحقبة الرومانية بعد انتزاعها من قبضة القوات الحكومية في مايو.

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