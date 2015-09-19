المرصد السورى: 26 قتيلا على الأقل فى غارات للقوات الحكومية على تدمر

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن 26 شخصا على الأقل قتلوا في غارات جوية للقوات الحكومية على مدينة تدمر الخاضعة لسيطرة تنظيم داعش في وسط البلاد اليوم الجمعة.إعلان - Ads إعلان - Ads
وتسيطر داعش على تدمر التي تحوي كنوزا أثرية من الحقبة الرومانية بعد انتزاعها من قبضة القوات الحكومية في مايو.
وأضاف المرصد أن عدد القتلى يشمل 12 عضوا من التنظيم المتشدد بعدما ذكر سابقا أن القوات الحكومية السورية شنت 25 غارة على الأقل على المدينة.
وتسيطر داعش على تدمر التي تحوي كنوزا أثرية من الحقبة الرومانية بعد انتزاعها من قبضة القوات الحكومية في مايو.
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