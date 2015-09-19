مرتضى يستعرض 5 أسباب لهجومه على فيريرا

فسّر مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك أسباب هجومه على جوزفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأبيض عقب مواجهة سموحة في نصف نهائي كأس مصر.

وكان مرتضى منصور قد هاجم فيريرا وأعلن تدخله فنيا بالمطالبة بالدفع بظهير أيسر سواء محمد عادل جمعة أو شريف علاء بدلا من حمادة طلبة. واللعب بثنائي هجومي.

وفاز الزمالك بركلات الترجيح على سموحة 4-3 بفضل تألق محمود جنش حارس المرمى.

وقال مرتضى عبر قناة صدى البلد يوم الجمعة: "فيريرا يعند معي، الموسم الماضي تعاقدنا مع لاعبين بعد صراعات قوية مع الأهلي بملايين.. أراد أن يرحلوا ووقفنا له وقال لن أشركهم".

وأضاف "عُرض علينا ثلاثة أجانب أفضل من ماليك إيفونا وجون أنطوي لكنه رفض التعاقد مع أجنبي وقال لن أدرب أكثر من 23 لاعبا حتى الخماسي تحت السن. أريد التركيز مع هؤلاء فقط".

وتابع "تعاقدنا مع أفضل ظهيرين للجبهة اليسرى في مصر ولا يدفع بأي منهما".

وأشار رئيس الزمالك لسبب آخر "فيريرا خرج وهاجم الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة هيكتور كوبر.. هذا أحرجني للغاية بصفتي رئيس للجنة الأندية ولابد من دعم المنتخب".

وواصل "كهربا وحمودي أرادا أن يحتفلان بعد التسجيل للزمالك لكنه أشار لهما بالرفض". "أنت بتقرف ولا ايه؟"

وأردف "أنا قبطان هذه السفينة وعندما أشاهدها تحيد والغرور يركبك. لابد أن أجعلك تستفيق علني".

عقد فيريرا

ورغم ذلك، أكد مرتضى منصور أن فيريرا لن يرحل إذا خسر مباراة الأهلي في نهائي كأس مصر.

وأشار "إن أراد فيريرا الرحيل عن الزمالك فليرحل. هناك بندا في عقده يسمح له بالرحيل في حالة مرضه دون أن يدفع شرطا شرطا جزائيا، لكن إن قمنا بإقالته سندفع ثلاثة أشهر له".

وأتم "عموما، يوم السبت سأقوم بتقبيل رأسه حتى لا يحزن أحدا".