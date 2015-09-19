مرتضى: فيريرا سبب عدم تعاقد الزمالك مع مهاجم ' أفضل من إيفونا وأنطوي '

قال مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك إن المدير الفني للفريق جوزفالدو فيريرا منع القلعة البيضاء من التعاقد مع مهاجم أجنبي.

منصور صرح عبر قناة صدى البلد "الزمالك كان في حاجة لمهاجم أجنبي. رأس حربة أخر مع باسم مرسي في الفريق".

وتابع "في سوق الانتقالات عرض علينا البعض أسماء أفضل من جون أنطوي وماليك إيفونا".

وأفاد "لكن فيريرا رفض ذلك. وقال إنه يريد قائمة من 23 لاعبا ولا يرغب في المزيد من الأسماء في قائمته".

وكان الزمالك قد تعاقد مع أحمد حسن مكي ومحمد سالم لدعم خط المقدمة بعد رحيل خالد قمر إلى سموحة وأحمد علي وعبد الله سيسيه.