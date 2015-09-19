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حبس عاطل تزعم تشكيلا عصابيا لسرقة المواطنين بانتحال صفة ضابط بالهرم

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حبس عاطل تزعم تشكيلا عصابيا لسرقة المواطنين بانتحال صفة ضابط بالهرم حبس عاطل تزعم تشكيلا عصابيا لسرقة المواطنين بانتحال صفة ضابط بالهرم
قررت نيابة الهرم حبس مسجل خطر 4 أيام على ذمة التحقيقات لتزعمه تشكيلا عصابيا تخصص فى سرقة المواطنين بالإكراه بعد إقناعهم أنهم ضباط شرطة.

كان العميد درويش حسين رئيس قطاع غرب الجيزة قد تلقى بلاغا من عدد من المواطنين بقيام 3 أشخاص بسرقتهم والتعدى عليهم وإقناعهم على غير الحقيقة أنهم من ضباط المباحث.

وأثبتت التحريات أن وراء الواقعة 3 أشخاص هم "وائل.ا" 40 سنة عاطل السابق اتهامه فى 3 قضايا آخرها جنح قسم شرطة الخانكة "سرقة متجر" والمحكوم عليه الهارب فى قضيتين آخرهما جنح قسم شرطة العمرانية "سرقة"، و"مصطفى.ح" 42 سنة عاطل، و"بسام.م" 23 سنة عاطل، يكونون فيما بينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة المواطنين بعد إيهامهم بأنهم من رجال الشرطة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الأول فى أحد الأكمنة المعدة لهم بدائرة القسم وبتفتيشه عثر على كارنيه شرطة وسلاح أبيض "مطواة" وجهاز لاسلكى و5 نسور معدنى أثناء استقلاله سيارة ملاكى الشرقية.

وبمواجهته اعترف باشتراكه مع باقى المتهمين فى ارتكاب 7 سرقات المواطنين بالإكراه، وأرشد المتهم عن أماكن ارتكابهم لتلك الحوادث، وبعرضه على المجنى عليهم تعرفوا عليه، وبعرض المتهم على النيابة قررت حبسه احتياطياً على ذمة تلك القضايا.

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مصر 365

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