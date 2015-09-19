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مؤتمر فينجر – عن انتصار فك العقدة وعودة تشك لتشيلسي.. ومفاضلة بين والكوت وجيرو

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مؤتمر فينجر – عن انتصار فك العقدة وعودة تشك لتشيلسي.. ومفاضلة بين والكوت وجيرو مؤتمر فينجر – عن انتصار فك العقدة وعودة تشك لتشيلسي.. ومفاضلة بين والكوت وجيرو

قال جوزفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك إنه يستعد للتتويج بالكأس على حساب الأهلي بعد عبور سموحة في موقعة شاقة بنصف النهائي انتهت بركلات الترجيح.

وتأهل الزمالك بنتيجة 4-3 على حساب سموحة بركلات الترجيح بعد انتهاء المباراة بالتعادل السلبي.

وكتب فيريرا عبر حسابه الشخصي على موقع التواص الاجتماعي (Facebook) يوم الجمعة: "بعد نصف نهائي صعب وشاق انتهى بركلات الترجيح.. حان الوقت للاستعداد للفوز بالكأس".

وأضاف "إنه بالفعل يوم الأثنين المقبل. لدينا القليل من الوقت للتنفس والاستعداد لهذه المباراة الهامة للنادي".

وتابع "مباراة الزمالك والأهلي هو دربي مثل بنفيكا-سبورتنج ويشهد منافسة شديدة".

وأردف البرتغالي "هناك ميزة لمنافسنا أنه يتفوق علينا في السنوات الماضية. الأمر هام للغاية بالنسبة لجمهورنا للفوز بهذه البطولة الخاصة".

وأتم "هذه هي المسؤولية التي يجب أن نتحملها. والنهائيات دائما المهم بها هو الفوز".

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