وسط قائمة من الإصابات.. برشلونة يستعد لمواجهة ليفانتي خلف الأبواب المغلقة

(إفي): استأنف نادي برشلونة تدريباته بعد يوم من الراحة، من أجل الإعداد في مران مغلق لمباراة بعد غد الأحد أمام ليفانتي بملعب (كامب نو) في إطار الجولة الرابعة من الدوري الإسباني.

ومنح المدير الفني للفريق الكتالوني، لويس إنريكي، لاعبيه راحة، بعد ضغط المباريات مؤخرا في ظل جولة دولية للمنتخبات، ثم افتتاح منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وكان أبرز الغائبين على ملعب (تيتو فيلانوفا) بمدينة خوان جامبر الرياضية، هو البرازيلي رافينيا ألكانتارا، الذي تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال مباراة روما، التي انطلقت بها مواجهات المجموعة الخامسة من المسابقة القارية.

وسيخضع اللاعب لجراحة الأسبوع المقبل، بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي الداخلي للركبة اليمنى.

وينضم رافينيا إلى قائمة طويلة من اللاعبين الغائبين للإصابة، مثل الحارس التشيلي كلاوديو برافو وثلاثي الدفاع البلجيكي توماس فيرمايلين والبرازيليين دوجلاس ودانييل ألفيش.

وفيما ينتظر أن يغيب رافينيا لفترة طويلة، استقبلت تدريبات البرسا اليوم الصاعد جيرارد جومباو جاريجا، لاعب الفريق الرديف، الذي تدرب إلى جانب جميع عناصر الفريق الأول المتاحين لدى لويس إنريكي.

وسيعود الفريق للتدرب صباح غد بنفس الملعب، قبل أن يعقد المدير الفني مؤتمرا صحفيا عقب المران.

ويحتل الفريق الكتالوني صدارة ترتيب أندية الليجا منفردا برصيد تسع نقاط وبفارق نقطتين أمام الغريم التقليدي ريال مدريد بعد الفوز في الجولات الثلاث التي لعبها حتى الآن.