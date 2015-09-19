حوار في الجول - النني يتحدث عن هدفه الصاروخي.. والوصول لأبعد نقطة ممكنة

أن يكون الهدف في الدقائق الأخيرة، وهدف الفوز، وعلى ملعب منافس كفيورنتينا، فهي فرحة لا توصف. هذا جزء مما قاله الدولي المصري محمد النني لـFilGoal.com بعد هدفه لصالح بازل السويسري في الدوري الأوروبي يوم الخميس.

بازل افتتح مباريات المجموعة الثامنة من الدوري الأوروبي بفوز بنتيجة 2-1 على فيورنتينا في ملعب أرتيميو فرانكي بفلورنسا، وهدف الفوز كان بصاروخ أطلقه النني قبل النهاية بعشر دقائق.

وبعد المباراة، حاور FilGoal.com النني الذي يخوض موسمه الرابع مع بازل، فقال "الحمد لله على هدفي، فرحة كبيرة أن تكون صاحب هدف الفوز على فريق كفيورنتينا وفي ملعبه بإيطاليا في آخر دقائق، الشعور لا يوصف".

النني اعتاد مؤخرا التصويب من خارج منطقة الجزاء وسجل لمصر هدفا في مرمى بوتسوانا في تصفيات إفريقيا أكتوبر الماضي، حتى إنه كان قد ذكر لـFilGoal.com من قبل أنه يتدرب في تدريبات منفردة على التصويب.

وأوضح النني "عندما وصلتني الكرة من (ماتياس) ديلجادو، لم أفكر وهي في طريقها لي سوى في التصويب. أتمرن كل يوم على ذلك، هي ميزة أحاول تطويرها ولابد من استغلالها، والنادي يساعدني على ذلك".

المواجهة مع سوزا

المواجهة كانت الأولى بين النني وفريقه بازل، ضد مدربه السابق باولو سوزا الذي يقود فيورنتينا حاليا، بعد شهرين فقط عن رحيله عن سويسرا، وهذا ما أضاف صعوبة على اللقاء، بحسب الدولي المصري.

النني أوضح "كنا نعمل حسابا لفيورنتينا، الفريق يقدم أداء جيدا في الدوري الإيطالي (انتصارين وخسارة) كما فاز على برشلونة وتشيلسي في الإعداد.. هذا إلى جانب قيادة باولو سوزا للفريق".

واستطرد "هو بالتأكيد يعلم كل لاعب فينا بشكل جيد، يعرف تحركاتنا ونقاط القوة والضعف فينا، فكانت المواجهة صعبة، ونجحنا في المهمة".

وكشف لاعب الوسط المدافع ذو الـ23 عاما عن حوار مقتضب دار بينه وسوزا عقب المباراة، "هنأني على هدفي، لكنه كان حزينا جدا بطبيعة الحال".

المشوار الطويل

مجموعة بازل تضم – إلى جانب فيورنتينا – كلا من بوزنان متذيل الدوري البولندي وبيلنينسيس الضلع الثالث في ثلاثي مؤخرة الدوري البرتغالي حتى الآن، وقد تعادلا سويا في الجولة الأولى بدون أهداف.

وبسؤال النني عن إمكانية التأهل المبكر بعد الفوز على فيورنتينا في إيطاليا، رد اللاعب "لا أظن أن هناك فريقا سهلا في البطولة، لابد أن نحترم كل الفرق حتى نصل لأبعد نقطة في هذه البطولة".

بازل لم يحصد أي بطولة أوروبية في تاريخه، لكنه وصل – في حضور النني ورفيقه سابقا محمد صلاح - لنصف نهائي الدوري الأوروبي عام 2013 قبل الخروج بأقدام تشيلسي الإنجليزي.