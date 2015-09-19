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أطعمة غنية بالحديد

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أطعمة غنية بالحديد أطعمة غنية بالحديد

يجب تناول الأطعمة الغنية بالحديد، مثل اللحوم الحمراء الخالية من الدهن والسبانخ، وأخذ مكملات الحديد لتجنب الإصابة بفقر الدم بسبب نزيف الدورة الشهرية الشديد، كما ينصح بوضع زجاجة من الماء الساخن على البطن أو أخذ حمام دافئ للمساعدة في تخفيف الألم.

 

تنظير البطن والليزر

ينصح باستئصال الأورام الليفية الرحمية بتنظير البطن والليزر أو بالتواتر العالي مهما بلغ حجم أو عدد الأورام الليفية بشرط أن تتوفر الخبرة الجراحية العالية والأجهزة والأدوات المتطورة، ولا حاجة لاستئصال الرحم.

 

مراقبة نمو الأورام

يجب مراقبة معدل نمو الأورام الليفية بإعادة الفحص والتصوير فوق الصوتي كل 6 أشهر أو إذا أصبحت عرضية والتأكد من أن الأورام لم تكبر بسرعة، ذلك لأن احتمال تسرطن الأورام الليفية الحميدة وغير العرضية أقل من واحد بالألف، وهو أقل من خطر الاستئصال الجراحي، وإذا زاد حجم الأورام بسرعة فإن احتمال التسرطن يصبح نحو 1% عندها يتوجب مناقشة المعالجة الجراحية.

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