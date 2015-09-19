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تيار الاستقلال:سنحترم حكم القضاء فى طعوننا على رفض قائمتى القاهرة والصعيد

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تيار الاستقلال:سنحترم حكم القضاء فى طعوننا على رفض قائمتى القاهرة والصعيد تيار الاستقلال:سنحترم حكم القضاء فى طعوننا على رفض قائمتى القاهرة والصعيد
قال مدحت نجيب، عضو المكتب الرئاسى لتيار الاستقلال، إن التيار سيحترم قرار القضاء الإدارى بشأن الطعون التى تقدم بها التيار بعد رفض قائمتيه بالقاهرة الكبرى والصعيد، موضحا أن التيار سيلتزم بقرار القضاء الإدارى حتى إذا تم رفضت الطعن المقدم.

وأضاف نجيب، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن التيار يعقد اجتماعاته بشكل دورى لأن هناك مرشحين للتيار على المقاعد الفردى على مستوى محافظات الجمهورية، ويبحث الحزب معهم خطة الدعاية الانتخابية.

- تيار الاستقلال يطالب الحكومة فى مؤتمر بإعلان موقفها من قائمة "فى حب مصر"

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