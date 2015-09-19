«التفتيش الأمني» في شرطة دبي نفذت 2378 مهمة منذ بداية العام

أكد المقدم خبير أول عبد السلام محمد الشامسي مدير إدارة التفتيش الأمني K9 في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي، أن الإدارة نفذت 2378 مهمة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، في حين نفذت 3371 مهمة خلال العام الماضي باستخدام الكلاب البوليسية المدربة.

وبين أن إدارة التفتيش الأمني K9 تلعب دوراً مساهماً في الكشف عن الجرائم وتوفير أعلى معدلات الأمن والآمان للمجتمع، وتساعد في أعمال الضبط القضائي لبعض الجرائم بالتعاون والتنسيق مع الجهات الأمنية الأخرى، والتأكد من سلامة الكثير من المواقع والأماكن والفعاليات.

وبين أن شرطة دبي تمتلك مهارات وكفاءات مدربة على التعامل مع الكلاب، وتوفير البيئة المثالية لها للاستفادة أكبر قدر ممكن من طاقتها في العمل رغم الظروف الجوية الحارة، مشيراً إلى أن إدارة التفتيش الأمني تعمل على تأسيس مدرسة لها سماتها الخاصة بالاهتمام بالكلاب تضاهي المدارس العالمية المتخصصة.

كشف

قال المقدم الشامسي إن إدارة التفتيش أسهمت في الكشف عن جرائم متعددة منها سرقة وقعت، حيث تتبع الكلب المختص الأثر إلى أن وصل لنخلة وبدأ الحفر لتظهر خزنة سرقها منفذ الجريمة ودفنها.