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«بوابة الشركاء الإلكترونية».. منارة إرشادية للتعريف بخدمات قضاء أبوظبي

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«بوابة الشركاء الإلكترونية».. منارة إرشادية للتعريف بخدمات قضاء أبوظبي «بوابة الشركاء الإلكترونية».. منارة إرشادية للتعريف بخدمات قضاء أبوظبي

تمثل مبادرة بوابة الشركاء الإلكترونية التي أطلقتها دائرة القضاء في أبوظبي، المنارة الإرشادية لتعريف المؤسسات الحكومية بخدمات الدائرة وتعزيز الشراكات الحكومية عبر ربط الدائرة بشركائها بواسطة نظام إلكتروني مرن يوفر الوقت والجهد والكلفة على المتعاملين ويحد من الاستهلاك الورقي.

وأكدت دائرة القضاء أن مبادرة بوابة الشركاء الإلكترونية، تهدف إلى ربط الدائرة بالشركاء الذين يشاركونها في تقديم الخدمة القضائية إلى الجمهور بواسطة نظام مرن يتيح تقديم الخدمة فورياً بدلاً من وسائل التراسل التقليدية، وتقييم المبادرات الاستراتيجية المشتركة بين الدائرة وشركائها من قبل جميع المعنيين.

وساهمت المبادرة في تحقيق عدة فوائد منها إلغاء كل أنواع التراسل الورقي والكتب بين الدائرة وشركائها، بما يساهم في توفير الوقت والكلفة على المتعاملين والمتقاضين في كل ما يتعلق بالخدمات التي تتطلب تدخلاً من أحد الشركاء، إضافة إلى إدارة المشاريع والمبادرات الحكومية التي تكون دائرة القضاء طرفاً فيها من خلال تقييم الشراكات التي تعقدها الدائرة مع الجهات الحكومية بالاستناد إلى مخرجات النظام.

 وتؤكد الدائرة على أن اعتماد هذه الآلية وغيرها من الخدمات، يأتي تطبيقاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء، في ان تكون الدائرة من الدوائر القضائية المتميزة عالمياً، والتي تطبق نظم تقنية عالية الجودة وتطويع المستحدثات التقنية ومنها التطبيقات الإلكترونية للتيسير على العاملين، وإرساء منظومة قضائية، تتسم بالكفاءة والاستقلالية، لتقديم خدمات عدلية من مستوى عالمي رفيع.

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