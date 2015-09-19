فتح المتنزهات بالوادى الجديد أمام الجمهور مجانا خلال أيام العيد

وافق اللواء محمود عشماوى، محافظ الوادى الجديد، على فتح جميع مراكز الشباب والمنتزهات والحدائق العامة بالمحافظة لاستقبال المواطنين مجانا خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وتجهيز كل المنتزهات وتأمينها وتوفير كل الخدمات بها تحسبا لوقوع أية طوارئ.

وأصدر عشماوى توجيهاته برفع حاله الاستعداد القصوى لمرفق الإسعاف وجميع المستشفيات والوحدات الصحية وتواجد جميع الأطباء وتوفير جميع الأمصال والمستلزمات والإسعافات الأولية بجميع الوحدات الصحية ومراجعة جميع محولات الكهرباء ومحطات مياه الشرب لتلافى الأعطال خلال أيام العيد.

وشدد عشماوى بتشكيل غرفة عمليات بجميع مراكز المحافظة لمواجهة الحرائق والحوادث الطارئة، والتنسيق مع الشرطة لتخصيص سيارات للمرور بالطرق غير المغطاة بشبكات المحمول للإبلاغ الفورى عن الحوادث، وعمل حملات على جميع المحلات التجارية للتأكد من جودة السلع المعروضة، وفتح جميع المجازر أمام المواطنين بالمجان، وتجهيز ساحات صلاة العيد والبالغ عددها 58 ساحة بالمحافظة، وصرف إعانات عاجلة للمرض بالمستشفيات صباح أول أيام العيد.