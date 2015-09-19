مميش: 378 سفينة عبرت قناة السويس بحمولات 22,2 مليون طن خلال 8 أيام

أعلن الفريق مُهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس رئيس المجلس التنفيذى لمشروع التنمية بمنطقة القناة، أن قناة السويس شهدت خلال الأسبوع الماضى من الجمعة 11/9/2015 حتى الجمعة 18/9/2015، عبور 378 سفينة بإجمالى حمولات 22,2 مليون طن.

وأشار مميش إلى أن القناة قد شهدت خلال الأسبوع الماضى تزايد أعداد سفن الحاويات العملاقة بشكل ملحوظ.

وكانت أكبر سفينة عبرت القناة من الشمال أمس الجمعة هى سفينة الحاويات السنغافورية APL BARCELONA بحمولة 133 ألف طن قادمة من إسبانيا، متجهة إلى المملكة العربية السعودية، أما من الجنوب فكانت أكبر سفينة عبرت القناة فهى سفينة الحاويات الدنماركية العملاقة MARIBO MAERSK بحمولة 200 ألف طن وهى إحدى أكبر سفن الحاويات فى العالم.

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