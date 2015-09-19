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الرى: إزالة 5 آلاف و926 حالة تعد على النيل منذ يناير الماضى

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الرى: إزالة 5 آلاف و926 حالة تعد على النيل منذ يناير الماضى الرى: إزالة 5 آلاف و926 حالة تعد على النيل منذ يناير الماضى
أكد المهندس أحمد فتحى، رئيس هيئة حماية النيل، أن إجمالى الإزالات التى تم تنفيذها ضمن أعمال الحملة القومية لإنقاذ النيل بلغ 5 آلاف 926 حالة تعد على نهر النيل منذ انطلاق الحملة فى 5 يناير الماضى، لاستهداف إزالة 50 ألفا و399 حالة.

وأضاف المهندس أحمد فتحى، رئيس هيئة حماية النيل، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أنه تمت إزالة 19 حالة تعد بالغربية والدقهلية، لافتا إلى أن فرق التفتيش بجميع المحافظات تواصل عمليات كشف وضبط المخالفات، وأننا ماضون بكل حزم فى تنفيذ خطة الدولة لإزالة جميع التعديات على نهر النيل والقنوات والمجارى المائية، مهما بلغت التضحيات.

ويذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى ووزراء برئاسة المهندس إبراهيم محلب وقعوا على وثيقة النيل، التى تتضمن التعهد بالحفاظ على النهر وحمايته من التلوث والتعديات، كما وقع عليها فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب.


>"الرى": إزالة 5 آلاف و907 حالات تعدٍ ضمن الحملة القومية لإنقاذ النيل
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