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مصدر بالكهرباء: الحكومة وافقت على زيادة رواتب العاملين بالمحطات النووية

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مصدر بالكهرباء: الحكومة وافقت على زيادة رواتب العاملين بالمحطات النووية مصدر بالكهرباء: الحكومة وافقت على زيادة رواتب العاملين بالمحطات النووية
أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، أن الوزارة خاطبت رئاسة مجلس الوزراء منذ ما يقرب من 6 أشهر - عقب توقيع اتفاقية التعاون المشترك لإقامة مشروع الضبعة النووى - بضرورة إعادة هيكلة الهيئات النووية الثلاث "المحطات النووية والذرية والموائد النووية"، والتى شملت 11 توصية أهمها زيادة الرواتب.

وأوضح المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن لجنة النظر فى وضع الهيئات الاقتصادية بالكهرباء التى شكلها المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء المستقيل فى أبريل الماضى أقرت بأحقية العاملين بالهيئات النووية الثلاث فى استمرار حصولهم على مكافآت نهاية الخدمة، وعمل صندوق خاص بهم، وإعادة هيكلة رواتب الهيئات الثلاثة وأهمها الرواتب الخاصة بالعاملين.

وأضاف المصدر أن مجلس الوزراء وافق على إعادة هيكلة وفقًا لما يتناسب مع عملهم ويليق بمكانتهم وخبراتهم العلمية فى هذه المجالات المهمة، مشيرًا إلى أن موافقة مجلس الوزراء على إعادة هيكلة الرواتب ستساهم فى تشجيعهم على البقاء فى وعدم اللجوء لعروض العمل الخارجية، ومع ذلك لم يعتمدها وزير المالية حتى الآن.


>- مصدر: تعيين محمد العبد رئيسا لشركة إنتاج الكهرباء وسط الدلتا
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مصر 365

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