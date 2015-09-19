بالصور.. انهيار جزء من جبل بالسعودية ونقل المصابين للمستشفى

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدنى السعودى، سقوط جزء من جبل على سقف منزل مكون من 4 طوابق، ما نتج عنه حتى الآن إصابتين "رجل وامرأة "، وتم نقلهما للمستشفى لتلقى العلاج.

وأوضحت مديرية الدفاع المدنى، فى تغريدة عبر مواقع التواصل الاجتماعى، مساء الجمعة، أن عمليات الدفاع المدنى بالعاصمة المقدسة تلقت بلاغا عن سقوط جزء من جبل على أحد المبانى المكونة من أربعة طوابق بحى بطحاء قريش، مما نتج عنه انهيار جزء من سقف إحدى الغرف فى الطابقين الثانى والثالث بالمبنى.

وتابعت المديرية، على الفور انتقلت فرق الدفاع المدنى لموقع الحادث وتمكنت من إنقاذ شخصين رجل وامرأة مواطنين تعرضا للإصابة متوسطة جراء انهيار سقف الغرفة التى كانا موجودين بها ونقلهما إلى أحد المستشفيات عن طريق فرق الهلال الأحمر التى تواجدت بموقع الحادث.

وأوضح مدير إدارة الإعلام بالدفاع المدنى والمتحدث الرسمى للدفاع المدنى، العقيد عبد الله العرابى الحارثى، أن الحادث وقع فى تمام الساعة العاشرة والنصف مساء، بأحد المبانى السكنية جراء انهيار جبلى على جانب منه، حيث تم توجيه سيارة انهيارات المبانى وعدد من فرق الانقاذ مجهزة بكل وسائل الإنقاذ وتمكنت الفرق من انتشال شخصين أصيبا جراء الحادث والآن لجنة المبانى الأبله للسقوط تباشر مهامها لمعرفة سلامة المبنى ومدى خطورته ومازال التحقيق جارى لمعرفة أسباب الحادث.

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