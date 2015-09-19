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الفنان لطفى لبيب يناشد الرئيس بحضور العرض المسرحى "ليلة من ألف ليلة"

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الفنان لطفى لبيب يناشد الرئيس بحضور العرض المسرحى "ليلة من ألف ليلة" الفنان لطفى لبيب يناشد الرئيس بحضور العرض المسرحى "ليلة من ألف ليلة"
ناشد الفنان لطفى لبيب، الرئيس عبد الفتاح السيسى بحضور مسرحية "ليلة من ألف ليلة"، مشيراً إلى أن ذلك يبعث رسالة طمأنينة للخارج بشأن السياحة، ورسالة حضارية بشكل الحضارة المصرية، ودفعة أمل للمسرح والفن.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "ممكن"، على فضائية "سى بى سى"، مع الإعلامى خيرى رمضان: "إننا نحتاج لوزير ثقافة يمتلك رؤية للمسارح"، مضيفاً أن الصعيد لم يشهد عرضا مسرحيا منذ أن قدم عادل إمام عرضه بأسيوط.

وقدم خيرى رمضان حلقة خاصة مع نجوم مسرحية "ليلة من ألف ليلة"، ومنهم الفنانون يحيى الفخرانى، لطفى لبيب، والمطربة هبة مجدى، المطرب محمد محسن.

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