تعرف على أهم الأسباب النفسية للإغماء

هناك العشرات من الأسباب المرضية وراء التعرض للإغماء، منها ما يرجع لأسباب عضوية وأخرى نفسية.

وعن أهم الأسباب النفسية التى قد تكون عاملا مؤثرا فى الإصابة بالإغماء، تقول استشارى الطب النفسى الدكتور هالة حماد، إن تشخيص السبب وراء الإصابة بالإغماء يجب أن يبدأ أولا بالبحث عن العوامل العضوية، كأمراض الجهاز الهضمى والمخ والقلب وما إلى آخره.

وفى حالة استبعاد جميع الأسباب العضوية للإصابة بالإغماء، نبدأ من تلك النقطة فى البحث عن الأسباب النفسية.

>- التأثر بالضغوط العصبية للبيئة المحيطة، وهو ما يمكن ملاحظته إذا كانت نوبات الإغماء تحدث مباشرة بعد التعرض لضغط نفسى، من أى نوع.>- الهروب من المشاكل، ففى بعض الحالات يتعرض الشخص للإغماء النفسى كمحاولة للهروب من الضغط العصبى الذى يعانى منه.>- محاولة لفت الانتباه وهو ما يحدث عندما يتلقى الشخص اهتماما مبالغا من الآخرين، بعد تعرضه لنوبات الإغماء، وبالتالى يبدأ فى استخدام تلك الحالة كمحاولة للفت نظر الآخرين إليه.