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ضبط تشكيل عصابى سرق 500 ألف جنيه من شركة صرافة بالمنوفية

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ضبط تشكيل عصابى سرق 500 ألف جنيه من شركة صرافة بالمنوفية ضبط تشكيل عصابى سرق 500 ألف جنيه من شركة صرافة بالمنوفية
تمكنت مباحث مركز قويسنا بالمنوفية فى أقل من 24 ساعة من إلقاء القبض على تشكيل عصابى قام بسرقة خزينة شركة فرصة ترافل للسياحة بمدينة قويسنا، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

كان اللواء محمد مسعود، مدير أمن المنوفية قد تلقى إخطاراً، اليوم، من الرائد رأفت نصار رئيس مباحث مركز قويسنا من على نصير خضير صاحب شركة فرصة ترافل للسياحة ومقرها شارع صلاح سالم قويسنا باكتشافه سرقة مبالغ مالية تصل إلى حوالى نصف مليون جنيه، وبعض الدولارات والعملات من داخل مقر الشركة.

على الفور تم إخطار اللواء جمال شكر مدير إدارة المباحث الجنائية بالمنوفية، والذى أمر بتشكيل فريق بحث مكون من الرائد رأفت نصار رئيس وحدة المباحث، والرائد مصطفى حسانين معاون مباحث قويسنا، وتم وضع الأكمنة الثابتة والمتحركة، وتبين أن وراء الواقعة كل من تامر محسن عبد الحميد، ووائل إبراهيم التونى، والمقيمين فى بولاق الدكرور بالجيزة، وتم ضبط المتهمين والمسروقات، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

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مصر 365

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