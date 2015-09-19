مباحث الداخلة تضبط عاطلا بحوزته 25 قطعة حشيش وأقراص مخدرة

تمكنت قوة شرطة من مباحث الوادى الجديد من ضبط كمية من المواد المخدرة ومبلغ مالى بحوزة عاطل بمركز الداخلة، واعترف بحيازتها بقصد الاتجار فيها، وﺗﻢ ﺗﺤﺮﻳﺰ ﺍﻟﻤﻀﺒﻮﻃﺎت وتحرر بها ﺍﻟﻤﺤﻀﺮ ﺭﻗﻢ 1370 ﺇﺩﺍﺭﻯ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﺔ ﻟﺴﻨﺔ 2015، وتمت إحالته إلى ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ التحقيق .

وكان قد ورد إخطار إلى ﺍﻟﻠﻮﺍﺀ ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺎﺳﻢ ﻣﺪﻳﺮ أﻣﻦ ﺍﻟﻮﺍﺩى الجديد ﻳﻔﻴﺪ بضبط عاطل 21 ﺳﻨﺔ ﻣﻘﻴﻢ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻣﻮﻁ ﺑﺎﻟﺪﺍﺧﻠﺔ، ﺑﺤﻮزته 25 ﻗﻄﻌﺔ ﺣﺸﻴﺶ وعدد من الأقراص المخدرة ﻭﻣﺒﻠﻎ ﻣﺎﻟﻰ، حيث اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار فيها، وتحرر بها محضر وأحيل إلى النيابة العامة.