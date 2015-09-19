إصابة سائق جرار تحميل ومساعده فى حادث تصادم مع ميكروباص بمهبط المطار

شهد مهبط مطار القاهرة الدولى مساء اليوم الجمعة، حادث تصادم ميكروباص تابع لشركة مصر للطيران للخطوط الجوية بأحد الجرارات التابع لشركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، مما نتج عنه إصابة سائق الجرار بكدمات وسحجات فى الوجه واليدين.

وأفاد مصدر بالمطار بأنه أثناء توجه الميكروباص إلى موقع أحد الطائرات لنقل أفراد الطقم الطائر اختلت عجلة القيادة فى يد سائق الميكروباص مما أدى إلى اصطدامه بالجرار ونتج عنه إصابة سائق الجرار ومساعده بإصابات طفيفة.

وأضاف المصدر أنه تم نقل السائق ومساعده لتلقى العلاج بواسطة سيارة إسعاف، كما انتقلت القيادات الأمنية والتنفيذية بالمطار إلى موقع الحادث للتحقيق فى الواقعة بعد تحرير المحضر اللازم والاستماع إلى ملابسات الحادث من سائق الميكروباص والذى أكد أنه فوجئ بالجرار يعبر الطريق من خلف إحدى الطائرات مما أدى إلى حادث التصادم.