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اوباما يعين "مثليا" فى منصب وزير الجيش الامريكى

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اوباما يعين "مثليا" فى منصب وزير الجيش الامريكى اوباما يعين "مثليا" فى منصب وزير الجيش الامريكى
أعلن الرئيس الامريكي باراك اوباما الجمعة تعيين المثلي اريك فانينج في منصب وزير الجيش الامريكى وفي حال ثبت مجلس الشيوخ تعيينه سيكون اول مسئول مثلي يعين في هذا المنصب.

يشار إلى ان وزير الجيش الامريكى هو القائد المدني لسلاح البر الذي يتولى القيادة مع رئيس الاركان وهو المركز الذي يشغله حاليا الجنرال مارك ميلاي.

واحتل فانينغ الحائز على اجازة من جامعة دارتموث (نيو هامبشيار) في مسائل الدفاع والأمن القومي، خلال السنوات ال25 الماضية مراكز مسؤولية في الكونغرس والبنتاجون.

وقال اوباما في بيان ان "اريك سيقدم سنوات من الخبرة وصفاته الاستثنائية لتولي هذا المنصب".

وكان فانينج نهاية الالفين عضو مجلس ادارة جمعية مثلية.
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