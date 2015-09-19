موجز المحافظات.. أمين شرطة يستولى على أموال المواطنين

نشر "اليوم السابع" أخبارًا لأحداث مهمة فى عدد من المحافظات، الجمعة، أبرزها أن واقعة غريبة من نوعها شهدتها مدينة المحلة بطلها أمين الشرطة "أحمد.م.ا.د" من قسم ثان المحلة، فبدلا من أن يستغل مهام وظيفته فى حفظ الأمن وتأمين المواطنين والقضاء على الجريمة لجأ إلى حيل خبيثة للاحتيال والنصب على المواطنين وترويعهم والاستيلاء على أموالهم.

وسوّل لهُ الشيطان أن ينتحل صفة ضابط بمباحث الأموال العامة ليكون ستارا يختبئ خلفه للنصب على المواطنين حتى يكتمل مخططه استعان بـ4 مسجلين شقى خطر من المراقبين فى قضايا جنائية بقسم ثان المحلة.

ولقى سائق توك توك مصرعه على يد صديقه بمركز بنى عبيد لتعثره فى سدد 100 جنيه كان اقترضها منه من قبل، وتلقى اللواء عاصم حمزة مدير أمن الدقهلية إخطارا بمصرع على سمير محمد التهامى 24 سنة سائق توك توك ومقيم دائرة المركز، إثر إصابته بطلق نارى من فرد خرطوش فى صدره.

وشنت مديرية تموين دمياط، برئاسة السيد السؤالى ومجدى المهدى حملة موسعة لضبط الأسواق قبل عيد الأضحى المبارك، حيث تم ضبط 5 مخالفات بيع لحوم منتهية الصلاحية، وتم ضبط منفذ لبيع اللحوم السودانية يبيع لحوم مجندة على أنها لحوم سودانية، تحرر عن ذلك المحضر رقم 9842 جنح قسم ثان دمياط.

كما وقع انفجار بمحول كهرباء بقرية ميت ردين التابعة لمركز أبوحماد بمحافظة الشرقية، تلقى اللواء خالد يحيى مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عبد اللطيف الحناوى مدير البحث الجنائى، يفيد ببلاغ من أهالى قرية ميت ردين بانفجار محول الكهرباء الذى يغذى القرية.

- أمين شرطة يتفق مع مراقبين جنائيا للاستيلاء على أموال المواطنين

- مقتل سائق توك توك بالدقهلية على يد صديقة لتعثره فى سدد 100 جنيه

- ضبط 5 محال تبيع لحوما منتهية الصلاحية بدمياط

- انفجار محول كهرباء بقرية ميت ردين فى أبوحماد بالشرقية

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